سيرين عبد النور تشوق الجمهور للجزء الثاني من "دور العمر" وهل تغيب عن رمضان 2022؟

سيرين عبد النور أعلنت اليوم عن استعدادها لتقديم الجزء الثاني من مسلسلها الأخير "دور العمر"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل والذي عرض على تطبيق "شاهد VIP".

سيرين عبد النور تعلن عن الجزء الثاني من مسلسلها "دور العمر"

وشوقت الفنانة سيرين عبد النور الجمهور للجزء الجديد من مسلسلها "دور العمر"، وأعلنت عن استعدادها لبدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل، وذلك بعد النهاية المثيرة للجدل لأحدث الجزء الأول، والتي جعلت الجمهور ينتظر الإعلان عن مصير الجزء الثاني، ونشرت سيرين عبد النور عدة صور جديدة لها من جلسة تصوير بشخصيتها في المسلسل، على حسابها بانستقرام.

سيرين عبد النور تشوق الجمهور للجزء الجديد من "دور العمر"

وعبرت سيرين عبد النور عن حماسها الشديد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "دور العمر"، وقالت في تعليقها على صورها الجديدة بشخصيتها في المسلسل:" من اكتر الشخصيات الصعبة يللي لعبتها واكثر وحدة اشتقتلها وناطرة مناطرة تصوير الجزء الثاني من دور العمر، وانتو شو اكتر شخصية حبيتوني فيها من الشخصيات يللي قدمتها؟"، ونشر المخرج سعيد الماروق صورة من كواليس تصوير الجزء الأول من المسلسل، وشوق الجمهور أيضاً للجزء الثاني.

سيرين عبد النور تحسم مصير مسلسلها في رمضان 2022

ورغم حماس سيرين عبد النور وجمهورها للجزء الثاني من مسلسل "دور العمر"، إلا ان سيرين أعلنت خبراً آخر للجمهور بغيابها عن موسم رمضان 2022، وذلك في ردها على أسئلة جمهورها حول استمرار غيابها عن رمضان مثل المواسم السابقة، وأكدت سيرين غيابها عن رمضان.

ويعتبر مسلسل "دور العمر" التعاون الأول لسيرين عبد النور وعادل كرم مع المخرج سعيد الماروق، كما يعد ثاني تجارب سيرين عبد النور عبر شاشة شاهد بعد تجربتها الأولى بمسلسل "الديفا"، يشارك في بطولة العمل الى جانب سيرين عبد النور، عادل كرم، وطلال الجردي، وغبريال يمين، وسعيد سرحان، ونوال كامل، ويارا فارس، وجان دكاش وغيرهم، وعرض في 10 حلقات متتالية، وهو من تأليف ناصر فقيه واخراج سعيد الماروق.