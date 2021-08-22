نجوى كرم تستعين بمعتصم النهار في مفاجأتها الجديدة بعد ظهوره معها في كليب "مغرومة 2"

نجوى كرم ومعتصم النهار شوقا الجمهور لمفاجأة فنية جديدة في الفترة المقبلة، وذلك بعد ظهور معتصم النهار المفاجيء في فيديو كليب "مغرومة 2" لنجوى كرم مؤخراً، وتبادلا الرسائل على تويتر اليوم وحيرا الجمهور حول هوية العمل الجديد الذي يجمعهما.

نجوى كرم تعلن عن مفاجأتها الجديدة

وشوقت شركة "روتانا" الجمهور اليوم لمفاجأة نجوى كرم الغنائية الجديدة، ونشرت مقطع تشويقي لنجوى كرم في عملها الجديد، وعلقت "قريباً"، وظهر في المقطع التشويقي صوت الفنان معتصم النهار وهو يتحدث مع نجوى كرم قائلاً:" نجوى فيني أسألك سؤال؟"، وعلقت الشركة بنفس الجملة، وهو ما شوق الجمهور لأغنية نجوى كرم الجديدة.

نجوى كرم تستعين بمعتصم النهار مجدداً

وأعادت الفنانة نجوى كرم نشر المقطع التشويقي لأغنيتها الجديدة، ووجهت حديثها إلى الفنان معتصم النهار على تويتر وقالت:"معتصم.. فينا نعرف السؤال؟"، واكتفى معتصم النهار بالرد بمجموعة رموز تعبيرية، وهو ما جعل الجمهور يتكهن حول طبيعة العمل الذي قد يجمع معتصم النهار بنجوى كرم، أم أن الأمر مجرد مزاح بين نجوى كرم ومعتصم النهار، بعد ظهور الأخير في كليب "مغرومة 2".

نشاط فني لنجوى كرم في موسم الصيف

وكان الفنان معتصم النهار قد ظهر بشكل مفاجيء في فيديو كليب أغنية "مغرومة 2" لنجوى كرم، وظهر بشخصيته الحقيقية في نهاية الفيديو، واختتم ظهورها معها بنفس الجملة "نجوى فيني أسألك سؤال؟"، وهو ما جعل الجمهور وقتها يعتقد بوجود جزء ثان من مفاجأة نجوى كرم مع معتصم النهار، وحقق كليب أغنية "مغرومة 2" نجاح كبير على يوتيوب، ووصلت مشاهداته إلى 5 مليون ونصف في أقل من شهر.

وقدمت الفنانة نجوى كرم النسخة الأولى من أغنية "مغرومة" في عام 1998، وتعتبر من أشهر أعمال نجوى كرم، وفاجأت الجمهور بتقديم نسخة ثانية وجديدة منها هذا الصيف، وهو الموسم الذي يشهد حالة نشاط فني لنجوى كرم مع شركة روتانا، حيث تجهز لعدة أعمال غنائية جديدة للفترة المقبلة، بجانب إحيائها عدة حفلات غنائية.