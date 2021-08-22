أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني.. بالصور

أحمد سعد احتفل اليوم بعقد قرانه وزواجه من خطيبته علياء بسيوني، ونشر عدة صور من جلسة تصوير رومانسية مع زوجته بعد عقد القران، ووجه أول رسالة للجمهور بعد اتمام عقد القران.

الصور الأولى من عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

وأعلن المطرب أحمد سعد اليوم عقد قرانه على خطيبه علياء بسيوني، وذلك بعد أيام من التكهنات حول موعد عقد قرانه، وأكد الخبر السعيد للجمهور اليوم، ونشر عدة صور له مع زوجته بعد إتمام مراسم عقد القران، ووجه أحمد سعد رسالة للجمهور في أول تعليق له بعد زواجه، واستعرض رومانسيته مع زوجته علياء بسيوني في صور عقد القران.

أول تعليق من أحمد سعد بعد عقد قرانه

وطلب أحمد سعد من الجمهور الدعاء له مع زوجته بعد اتمام عقد القران، وقال تعليقاً على صور عقد قرانه على علياء بسيوني على انستقرام:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا"، وانهالت رسائل التهاني والمباركات من جمهور أحمد سعد إليه في تعليقاتهم على صور عقد قرانه، والذي تم بشكل مفاجيء اليوم.

أحمد سعد يحتفل بزواجه من علياء بسيوني

ولم يكشف أحمد سعد تفاصيل حفل عقد قرانه على علياء بسيوني، ويبدو انه احتفل في أجواء عائلية في حفل بسيط اقتصر على مراسم عقد القران فقط، ولم يحدد أيضاً نيته في إقامة حفل زفاف آخر بعد عقد القران، واحتفل أحمد سعد بزواجه من علياء سعد بعد إعلان خطبتهما في صيف العام الماضي، بعد فترة من طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، وتعتبر تلك الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد.

وتغزل أحمد سعد في زوجته في آخر لقاءاته الإعلامية في فترة خطبتهما، وقال إنه سعيد معها لإنها تسانده كثيراً في حياته وعمله، ولها الفضل في إنتاج أعمال فنية كثيرة وجيدة له في الفترة الأخيرة وكذلك في طريقة تواصله مع الجمهور، وذكر أحمد سعد إن الجمهور لاحظ في الفترة الأخيرة تغيره الإيجابي وتركيزه في أعماله، وكذلك غابت أخباره السيئة أو المثيرة للاشمئزاز في الفترة الأخيرة بسبب تواجدها في حياته.