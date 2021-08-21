ابن خالد سامي يكشف تطورات حالة والده بعد عودته للعناية المركزة: "غائب عن الوعي"

خالد سامي ما تزال حالته الصحية محل اهتمام كبير من الجمهور السعودي والخليجي وتحديدا في ظل وضعه الصحي الحالي ودخوله العناية المركزة ومطالبة أسرته من الجمهور الدعاء له.

تطورات الوضع الصحي للفنان خالد سامي

تركي خالد سامي نجل الفنان السعودي الكبير كشف عن تطورات الوضع الصحي لوالده في الأيام الأخيرة حيث أوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، أن والده لا يزال متعب بشكل كبير مما استدعى إعادته للعناية المركزة وانه لا يزال فاقد للوعي بشكل كامل نتيجة التعب الذي يعاني منه، وتمنى تركي خالد سامي من الله أن يعطيه وأسرته الصبر على تحمل هذه الفترة الحرجة فكتب: "ابديت اليوم كان متعب جدًا جدًا، تعب ابوي ورجع للعناية ولازال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح لكن الله يصبرنا ويعننا".

نجل خالد سامي يطلب الدعاء لوالده

نجل خالد سامي أكد في تغريدته أن الفترة التي تواجهها أسرته تحتاج لتحمل وصبر وأنه لا يتمنى أن يتعرض أي شخص لمثل هذا الموقف الصعب كما طلب من محبي الفنان خالد سامي الوقوف بجواره في هذه المحنة الصحية والدعاء له من أجل أن يتجاوزها فكتب تركي خالد سامي: "والله فترة تكسر ظهر فعلًا أتمنى من صميم قلبي محد يمر فيها، دعواتكم يا احبه خالد سامي".

نجل خالد سامي نشر في الساعات الماضية عبر حسابه على "تويتر" صورة من طفولته تجمعه بوالده عبر من خلالها عن مدى شوقه له فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: " اشتقت لك"، مما جعل العديد من المتابعين يتفاعلون معه ويطلبون منه الصبر، كما دعى الجمهور كذلك للفنان خالد سامي بالشفاء والعودة من جديد لأسرته.

خالد سامي واجه انتكاسة صحية تسببت في توقف قلبه

الفنان خالد سامي قد أعلن نجله تركي في شهر يوليو الماضي عن تدهور الوضع الصحي لوالده بشكل كبير وأن قلبه قد توقف لمدة 4 دقائق كاملة حتى عاد من خلال الأنعاش، وأكد تركي أن حالة والده غير مستقرة فكتب: " لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب ابوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير"، وأكد تركي في رسالة أخرى أن أسرته لن تفقد الأمل في شفاء الفنان خالد سامي، وعودته من جديد إلى أحضان أسرته.

الصور مأخوذة من حساب الفنان خالد سامي وتركي خالد سامي على "تويتر".