خاص: علي الحسيني يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "جوهرة" ودور الفنانة سعاد عبدالله في دعم أبطاله

علي الحسيني الفنان الكويتي يستعد خلال الفترة القادمة للانتهاء من تصوير أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "جوهرة" والذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية.

تفاصيل دور علي الحسيني في مسلسل "جوهرة"

علي الحسيني كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل دوره في مسلسل "جوهرة" والذي بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية وهو العمل المأخوذ عن رواية "جوهرة" للكاتبة الكويتية علياء الكاظمي، علي الحسيني أكد أنه يجسد في المسلسل شخصية "أيوب" وهو شخص مجهول الوالدين لكن يتلقى رعاية خاصة من "جوهرة" ويواجه معها العديد من الصراعات.

فقال علي الحسيني: "أجسد في العمل شخصية أيوب وهو من فئة مجهول الوالدين، يتربى في كنف جوهرة تلك الإنسانة العظيمة والطيبة والحنونة، ويواجه صعوبات في حياته وصراعات بسبب نظرة المجتمع له نتيجة وضعه الاجتماعي، مسلسل (جوهرة) عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة علياء الكاظمي وهو يحتوي على الكثير من القضايا الاجتماعية والمشاعر الإنسانية".

على الحسيني: "سعاد عبدالله تقدم النصائح بشكل دائم لفريق العمل"

علي الحسيني تحدث كذلك عن دور الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله أثناء تصوير مسلسل "جوهرة" الذي يعد أحدث الأعمال التي تقوم بإنتاجها، حيث أكد على سعادته بالتعاون مع النجوم الكبار خلال هذا العمل، كما أشار أن الفنانة الكبيرة تحاول توفير كل سبل الراحة لنجوم المسلسل بل وتقدم النصائح والإرشاد حيث تتواجد بشكل دائم في موقع التصوير.

فقال علي الحسيني: "لا شك أن العمل برفقة الكبار له مذاق خاص، فأنت تعمل مع الخبرة سواء على الصعيد الانتاجي أو الفني، واكتفاء القديرة سعاد عبدالله بالانتاج فقط لم يجعلها تتردد لحظة بتوفير جميع سبل الراحة لفريق العمل، اضافة على حرصها بالتواجد الدائم لتقديم النصح والمشورة والإرشاد"، مسلسل "جوهرة" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة نور، وأحمد مساعد، وروان العلي، ومشاري المجيبل، وعبدالله الطليحي، وكفاح الرجيب، وفاطمة الطباخ، وهدى حمدان، ورانيا شهاب، وغرور، والعمل من إخراج المخرج عيسى ذياب.

أحدث أعمال الفنان علي الحسيني

علي الحسيني قد شارك في الفترة الماضية في العديد من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضي، حيث شارك الفنان الكويتي في بطولة مسلسل "نبض مؤقت" وهو من الأعمال التي حققت ردود فعل إيجابية، كما شارك كذلك في بطولة مسلسل "حين رأت" والذي اعتبره الفنان الكويتي قد دفع ضريبة زحام الأعمال الدرامية في شهر رمضان، وأنه لم ينال ما يستحقه، وقد شارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد أمين، وليلى عبدالله، وأمل محمد، وأيمن مبروك، وطلال مارديني، وريما العلي، والعمل من تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان علي الحسيني والكاتبة علياء الكاظمي على "انستجرام".