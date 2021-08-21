أول تعليق من محمد عطية بعد أنباء انفصاله عن خطيبته للمرة الثانية..بالصورة

محمد عطية بعد ساعات من إلغاء خطيبته مقدمة البرامج والمدوّنة ميرنا الهلباوي لمتابعتها له على "انستجرام" وتداول أنباء عن انفصالهما مجددا بعد أقل من أسبوعين على عودتهما علق النجم المصري ووجه رسالة لخطيبته.

محمد عطية يرد على أنباء انفصاله عن خطيبته

محمد عطية نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بخطيبته ميرنا الهلباوي قدم من خلالها رسالة تهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها في رد هو الأول للفنان المصري بعد أنباء انفصاله عن ميرنا الهلباوي للمرة الثانية بعد أقل من أسبوعين من عودتهما.

محمد عطية حرص في رسالته أن يقدم التهنئة لخطيبته وكذلك التأكيد على أنهما سوف يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة معا مؤكدا أنهما مشغولان ببعض الأشياء وعقب الانتهاء منها سوف يبدأ الاحتفال بهذه المناسبة فكتب محمد عطية: "احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات".

ميرنا الهلباوي تثير الجدل بعد حذف صورها مع محمد عطية

محمد عطية جاءت رسالته بعد ساعات قليلة من إلغاء ميرنا الهلباوي لمتابعته وحذف صورهما معا عبر حسابها على "انستجرام"، كما نشرت صورة لها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت عليها برسالة اعتبرها البعض مبهمة حيث تحدثت عن عامها الذي مضي ومحاولتها أن تبدأ عام جديد ومختلف.

فكتبت ميرنا الهلباوي: "اليوم مر عام آخر من عمري؛ ‎عام أدركت فيه دروسًا جديدة.. قاسية ممكن، ولكنها كانت ضرورية في رحلة البحث عن الحقيقة، ‎عام تسارعت فيه ضربات قلبي بمنتهى العنف.. تارة في الفرح وتارة أخرى في الحزن وكل ما كنت أتمناه هو السكينة".

انفصال ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية

ميرنا الهلباوي كشفت خلال الأيام الماضية عن عودتها مجدداً إلى خطيبها السابق نجم ستار أكاديمي محمد عطية، بعد فترة انفصال دامت لأكثر من شهر، حيث نشرت ميرنا الهلباوي صورة تجمعها بخطيبها وعلقت عليها قائلة: "لم ننته بعد.. سوف نستمر في النضال، بالمعنى الحَرفي والمجازي - من أجل حبّنا"، بينما ردّ عليها محمد عطية قائلاً : "بُعدنا كان أكبر غلطة... أنا ماليش غيرك... إنتي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي".

محمد عطية عاد كذلك ونشر صورة لهما على حسابه الرسمي على "انستجرام" كاشفا عن مدى محبته الكبيرة لخطيبته وتوجه لها بالقول : "إنها أنت... دائماً أنت... قابلت العديد من الأشخاص ولكن لا أحد يشبهك"، وكانت ميرنا الهلباوي قد أعلنت في شهر يوليو الماضي انفصالها عن محمد عطية وكتبت تعليقا مختصرا عبر حسابها على "انستجرام": "عزباء..الحمدلله على كل شيء".

الصور مأخوذة من حساب كل من الفنان محمد عطية وميرنا الهلباوي على "انستجرام".