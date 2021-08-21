فيديو الفنانة السعودية نيرمين محسن تعلن ارتدائها الحجاب :"قرار جدي وحاسم"

نيرمين محسن فاجأت متابعيها على حسابها الرسمي على "سناب شات" بالإعلان من خلال مقطع فيديو عن اتخاذها قرارا حاسما ومصيريا في حياتها، وهو ارتداء الحجاب، موضحة أن سبب اختفائها عن الأضواء في الفترة الماضية كان عمداً بكونها رغبت بالتفكير بهدوء وبعيدا عن الأضواء بقرار حجابها.

نيرمين محسن تعلن ارتدائها الحجاب

الفنانة السعودية نيرمين محسن أطلت على متابعيها في مقطع فيديو عبر سناب شات، لتبلغهم قرارها الحاسم بإرتدائها الحجاب، وأنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير بهدوء، وبتوفيق والهام من الله.

وظهرت الفنانة الشابة نيرمين محسن من داخل المسجد النبوي الشريف وقالت بأن قرار حجابها لم يشاركها به أي شخص حيث كانت حريصة على أن تتخذ هذا القرار المهم بحياتها بعيدًا عن كل البشر

ولفتت الى أن والدتها دوت الخليج الوحيدة التي أخبرتها بأنها قررت ارتداء بشكل نهائي حيث قالت في الفيديو :" تسألونني وينك ما تصورين هذه الايام، لكن حبيت اجلس مع نفسي لأنني قررت اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني لدنيتي وآخرتي، وكنت ارغب باتخاذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر، ويمكن قبل شوي امي عرفت اول واحدة .. وانا عزمت على الحجاب بتوفيق من الله وبإلهام منه، وقبل ما ارجع الرياض حبيت اقول لكم انني قررت اتحجب، والله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة ويغفر لي ما مضى ويتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع قرار نيرمين محسن، وقدموا لها التهاني على قرارها بالحجاب، بينما تساءل البعض عما اذا كانت ستواصل التمثيل ام انه قرار تمهيدي لاعتزالها لكنها لم تجب بعد على هذا التساؤل.

الأعمال الفنية لـ نيرمين محسن

نيرمين محسن، 28 عامًا، انطلقت شهرتها في البرنامج الكوميدي "واي فاي"، عام 2012، ثم شاركت في عدة أعمال درامية خليجية ، وتمكنت من منافسة ألمع نجوم الفن على الساحة الدرامية الخليجية، ومن أعمالها أيضًا مسلسل ”العاصوف“ من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.

ومن أهم الاعمال التي قدمتها ايضا مسلسل "مرايا​" مع الممثل السوري ​ياسر العظمة​ عام 2011، واستطاعت نيرمين أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتمتلك شعبية من هذا العمل، كما قدمت مسلسل "أبو جانتي" ومسلسل "المجهولة" ومسلسل "شبيه الريح" و"الصمت" و"سوبر محصل"، وغيرها.

جميع الصور المرفقة لـ نيرمين محسن مأخوذة من حسابها على انستغرام.