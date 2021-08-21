أصالة تتألق في حفلها بصيف الشرقية وتشيد بعايض يوسف:"طار عقلي بصوته"

أصالة والفنان السعودي عايض يوسف شاركا في إحياء حفل جديد ضمن حفلات صيف الشرقية الذي يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وقد شهد الحفل حضور جماهيري كبير .

أصالة تمتدح عايض يوسف: "طار عقلي بصوته"

أصالة قبل صعودها على خشبة المسرح التقت بالفنان السعودي الشاب عايض يوسف، وكشفت الفنانة السورية عن مدى إعجابها الكبير بصوت الفنان السعودي الذي وصفته بالموهوب الحقيقي، وأوضحت أن قبل وصولها إلى السعودية استمعت لصوت عايض يوسف لأيام متواصلة حيث أكدت أن صوته قادر على إيصال الفرح لمستمعيه، كما وقع موقف طريف بين أصالة وعايض يوسف بعدما طلبت منه الاقتراب أثناء حديثها عنه وأن لا يعذبها، فقالت أصالة: "انا منذ 3 أيام استمع له وطار عقلي بصوته، كله فرح وطيابة وموهوب حقيقي وسعيدة بأنني موجود معه في هذا الحفل، سلطن الناس يا حبيبي".

عايض يوسف يشكر الفنانة أصالة على إشادتها به

أصالة ظهرت كذلك في فيديو وهي تؤكد لعايض يوسف أنها كلما استمعت إلى صوته تبتسم فقالت: "حقيقي منذ أيام واستمع لصوتك ولم أصدق جماله فكلما استمع له ابتسم"، بينما حرص الفنان السعودي على التعبير عن تقديره الكبير بإشادة الفنانة أصالة بموهبته فقال: "والله هذا الكلام يشرفتي وأتعلم منك".

أصالة عبرت كذلك عن سعادتها بالتواجد في حفلات صيف الشرقية وأنها ليست المرة الأولى التي تتواجد فيها، وأكدت على أمنيتها بتكرار هذه النوعية من الحفلات فقالت: "تجربتي التي مضت في الشرقية كانت رائعة وسعيدة أنني موجودة هنا وسوف أكرر التجربة"، وقدمت الفنانة أصالة في الحفل مجموعة من أجمل الأغاني التي قدمتها في مسيرتها الغنائية، كما ظهر في الحفل كذلك مع الفنان عايض يوسف زوجته الفنانة هبة الحسين.

نشاط فني كبير للفنانة أصالة في صيف 2021

أصالة قد أحيت في الساعات الماضية حفل آخر في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة مع الفنان رامي صبري الذي يعتبر هذا الحفل هو الأول له في السعودية هذا العام، وأحدث ظهور له بعد رحيل شقيقه كريم صبري منذ أسابيع.

أما الفنانة أصالة فتعيش حاليًا حالة نشاط فني هذا الصيف، إذ أحيت مؤخراً حفل غنائي في أبو ظبي مع الفنان حسين الجسمي بمناسبة عيد الأضحى، وسبقه مشاركة فعالة لها في موسم الحفلات بالرياض في بداية موسم الصيف، كما طرحت مؤخراً أحدث أعمالها الغنائية "الدنيا لها طعم جديد"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وحققت الأغنية أكثر من 960 ألف مشاهدة.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة أصالة وعايض يوسف على "انستجرام" والفيديو المرفق.