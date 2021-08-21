محمد رمضان يشعل حفله بالساحل الشمالي ويدخل المسرح بسيارة ذهبية فارهة..فيديو وصور

محمد رمضان أحيا حفل جديد في الساحل الشمالي بمصر وسط حضور جماهيري كبير، وقدم النجم المصري مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

محمد رمضان يظهر على المسرح بسيارة لامبورجيني

محمد رمضان استقبله الجمهور في حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي بشكل حافل حيث دخل النجم المصري في بداية الحفل بسيارة لامبورجيني مطلية باللون الذهبي ليخرج منها ويبدأ في غناء "نمبر وان" التي تفاعل معها الجمهور كما قاموا بغنائها معه، بينما انطلقت الألعاب النارية كذلك مع بداية حفل محمد رمضان الذي قدم العديد من الاستعراضات مع كل أغنية قدمها على المسرح والتي كان من بينها أغنية "مافيا" ورقصتها الشهيرة، كما قدم أيضا كل من أغنية "رايحين نسهر"، وكذلك كل من أغنية "على الله"، و"ثابت".

حضور جماهيري كبير في حفل محمد رمضان

محمد رمضان حقق كذلك حفله الأخير نجاحا كبيرا على مستوى الحضور الجماهيري وسعى النجم المصري أن يكشف عن هذا من خلال نشره للعديد من الفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" التي كشفت عن حجم الجماهير التي حضرت الحفل، محمد رمضان كعادته أيضا في حفله ظهر بأكثر من إطلالة مميزة كتب على بعضها شعار "نمبر وان"، وكان محمد رمضان قد نشر قبل الحفل أكثر من فيديو من البروفات الخاصة له وحققت هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات عبر حسابه على "انستجرام".

محمد رمضان ينشر صورة تجمعه بوالدته

محمد رمضان قد خطف الأنظار كذلك قبل بداية حفله بساعات قليلة بعدما نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بوالدتها التي أكد أنها صاحبة الفضل في نجاحه بسبب دعائها المستمر له، فكتب النجم المصري تعليقا على الصورة قال فيه: "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها .. في نهار جمعة، أقوى حفلة في الساحل".

محمد رمضان أطلق خلال الأيام الماضية أغنية جديدة تحمل عنوان "على الله" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحا ملحوظا حيث بلغت عدد مشاهداتها بعد أيام قليلة من طرحها ما يقارب من 2 مليون و550 ألف مشاهدة وتقول بعض كلماتها: "على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله".

يذكر أن محمد رمضان قد أثار جدلاً كبيراً بسبب حفلاته الغنائية السابقة، وواجه عدة دعوات من قبل بمنعه من إحياء الحفلات، ولكنه كشف عن حصوله على التراخيص اللازمة وقتها لإحياء حفلاته، وتلقى انتقادات من نقابة الموسيقيين بسبب ملابسه المثيرة للجدل التي يظهر بها أثناء الغناء.