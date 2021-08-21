رنا سماحة تعلن حملها بطفلها الأول والنجوم يقدمون لها التهاني ..فيديو

رنا سماحة الفنانة المصرية فاجأت الجمهور بالإعلان عن نبأ حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان سامر أبو طالب، فيما قدم لها العديد من نجوم الوسط الفني التهاني بهذه المناسبة.

رنا سماحة تفاجئ الجمهور بخبر حملها

رنا سماحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو ظهرت في بدايته وهي تحاول أن تفاجئ الجمهور بحملها حيث ظهرت في المشاهد الأخيرة من الفيديو ببطن منتفخ في إشارة لحملها في الشهور الأولى، وعبرت الفنانة المصرية عن مشاعرها الجياشة بمناسبة حملها فكتبت تعليقا على الفيديو الذي قامت بنشره: "احساس كبير .. شعور خطير.. بحاجة جامده بتربطنا"، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

النجوم يقدمون التهاني للفنانة رنا سماحة

رنا سماحة تلقت تهاني النجوم منذ الإعلان عن حملها بطفلها الأولى فكتبت الفنانة شيرين يحيى: "ربنا يقومك بالسلامة يارب يا أحلى مامي"، وقدمت لها التهنئة الفنانة آية عبدالله فكتبت: "مبروك يا رنا ربنا يقومك بالسلامة"، وعلقت أيضا الفنانة بدرية طلبة فكتبت: "ما شاء الله مبروك يا جميلة"، وقدم التهنئة ايضا الفنان مينا عطا فكتب: "احلى مامي فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، كما قدم كذلك التهنئة كل من الفنانة منة جلال، ومنى ممدوح، و مابيل شديد، والفنانة أمينة.

رنا سماحة تستعد لحفل غنائي جديد

رنا سماحة ورغم إعلانها عن حملها لكنها كشفت كذلك عن مشاركتها في حفل غنائي جديد في شهر سبتمبر القادم، وأعلنت عن مشاركتها في حفل غنائي بساقية الصاوي بمصر يوم 7 سبتمبر القادم ونشرت النجمة المصرية الصورة الدعائية للحفل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها فكتبت: "بناءً على طلب الغاليين حبايب القلب، إن شاء الله يوم ٧ سبتمبر بساقية الصاوي بالزمالك الساعة ٨ مساءً بقاعة النهر، هستناكم ومجهزالكم مفاجآت حلوه كتير".

رنا سماحة متزوجة من الفنان المصري سامر أبو طالب حيث تزوج الثنائي في شهر ديسمبر الماضي وذلك بعد قصة حب حيث أوضحت الفنانة المصرية في لقاء مصور لها إنها تربطها علاقة معرفة وصداقة بسامر أبو طالب منذ حوالي 15 عاماً حيث كانت طالبة في معهد الموسيقى العربي بينما كان سامر يتذوق نجاحاته في أول ألبوم غنائي له، مضيفة أن سامر تابع مسيرته الفنية كملحن بينما دوت الخليج دخلت في هذا الوقت إلى برنامج المواهب ستار أكاديمي، ومن بعدها توطدت صداقتهما وتحولت الى حب خاصة بعد تعاونهما الغنائي.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة رنا سماحة وسامر أبو طالب على "انستجرام"، والفيديو المرفق.