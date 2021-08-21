زوج منة عرفة يكشف معلومات جديدة عن حفل زفافهما:"قريب قوي"

محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة شوق الجمهور لموعد حفل زفافه على الفنانة المصرية، وذلك بعد أسابيع من الكشف عن عقد قرانهما والذي أقيم في شهر يونيو الماضي.

معلومات جديدة عن حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

محمود المهدي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته الفنانة منة عرفة، كشف من خلالها عن أقتراب تحديد موعد حفل زفافهما وذلك بعد ما يقارب من 7 أسابيع منذ الإعلان عن عقد قرانهما الذي أقيم في نهاية شهر يونيو الماضي بشكل مفاجئ، حيث لم يكشف أي من العروسين عنه إلا بعد إتمام إجراءات عقد القران.

محمود المهدي حرص من خلال رسالته الجديدة التي نشرها على التأكيد أن موعد حفل زفافهما بات قريبا، وأنه سوف يعلن عن موعده فكتب الفنان المصري: "العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب اوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق كم واحد مستني".

منة عرفة لزوجها: "ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي"

محمود المهدي تفاعل مع رسالته العديد من متابعيه الذين حرصوا على تقديم التهاني له وللفنانة منة عرفة ويطالبون بسرعة الإعلان عن موعد زفاف الثنائي، بينما علقت الفنانة منة عرفة كذلك على الصورة التي نشرها زوحها وعبرت من خلالها عن حبها الكبير له وأمنيتها أن يبقى دائما في حياتها فكتبت الفنانة المصرية: "بحبك ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي".

منة عرفة أعادت كذلك نشر نفس الرسالة التي قام بنشرها زوجها عبر حسابها الجديد على "فيس بوك"، وذلك بعدما أعلنت منذ ساعات عن تعرضها لسرقة حسابها القديم، كما أنها طلبت من الجمهور دعمها ومساندتها من خلال حسابها الجديد والذي أكدت أنه الوحيد الذي تمتلكه على "فيس بوك".

غزل متبادل بين منة عرفة ومحمود المهدي

منة عرفة ومحمود المهدي منذ الإعلان عن عقد قرانهما وبات ظهورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستمرا كما يتبادل الثنائي رسائل الغزل حيث نشرت منة عرفة عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بمحمود المهدي وذلك أثناء جولة تسوق جمعتهما، وعلقت عليها بمقطع من أحد الأبيات الشعرية، عبرت من خلاله عن حالة الحب التي تعيشها مع محمود المهدي وأنها ترى أن أصعب الأشياء التي تمر بها في حياتها باتت بسيطة بسبب علاقتهما.

فكتبت منة عرفة: "وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ". محمود المهدي علق أيضا على الصور التي جمعته بمنة عرفة ورسالتها الرومانسية له، حيث أكد أنه أيضا يراها الشخص الذي يعوضه عن حياته السابقة وأن لقائهما جاء بعد صبر طويل فكتب محمود مهدي: "وانا شايفك عوض ربنا بعد صبر".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي على "انستجرام".