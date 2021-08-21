فيديو أول ظهور للفنانة عبير أحمد بعد خروجها من المستشفى وخضوعها لجلسات غسيل الدم

عبير أحمد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت وجهت رسالة جديدة لجمهورها بعد خروجها من المستشفى التي قضت فيها أكثر من شهر بسبب الوعكة الصحية التي أصيبت بها في الفترة الأخيرة.

أول ظهور لعبير أحمد بعد خروجها من المستشفى

عبير أحمد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" الفيديو الأول لها بعد خروجها من المستشفى التي ظلت فيها أكثر من 32 يوم نتيجة إصابتها بأزمة صحية حيث نقلت الفنانة المصرية للمستشفى وخضعت لجلسات غسيل دم وبقت هناك خلال الفترة الماضية بسبب احتياجها لمتابعة دورية من قبل الأطباء.

وأكدت الفنانة عبير أحمد في الفيديو أنها سوف تكشف تفاصيل رحلتها مع هذه الأزمة الصحية خلال الفترة القادمة فقالت في الفيديو: "اليوم أول مرة أظهر بعد 32 يوم في المستشفى، سوف اتكلم عن تفاصيل هذا الرحلة في وقت أخر".

عبير أحمد توجه رسالة شكر للجمهور بعد مساندته لها

عبير أحمد حرصت على تقديم الشكر للجمهور الذي ساندها ودعمها خلال فترة مرضها، حيث أكدت الفنانة المصرية أنها تلقت العديد من رسائل الدعم والمساندة وأن هذه الرسائل كانت تصل إليها لذلك قدمت الشكر للجمهور فقالت الفنانة عبير أحمد : "أقدم لكم الشكر، مشكورين جدا جدا لجميع من دعى لي ومن أهدى آيات قرانية بصوته، شكرا لكل من دعى أو ارسل رسائل عبر واتس اب..اشكركم جميعا".

عبير أحمد أوضحت في فيديو سابق لها أن فترة علاجها خلال وعكتها الصحية تحتاج لصبر، مشيرة أنها باتت معتادة على الصبر من أجل تلقي العلاج والأمل في التشافي ورضاها الكامل على ما تمر بها، كما طلبت كذلك أن يساندها المتابعين من خلال الدعاء لها لتجاوز هذه المرحلة فكتبت عبير أحمد: "العلاج هالمره يبيله صبر وهالشي مو جديد علي، لأن الدنيا مرتني علي الصبر كثير وفهمنها وتعودت عليها، الحمدلله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون..أدعولي".

عبير أحمد خضعت في المستشفى لجلسات غسيل دم

عبير أحمد قد تم الكشف عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها إلى المستشفى في شهر يوليو الماضي وتداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو وهي تخضع للعلاج، وكشفت الفنانة المصرية في الفيديو عن بداية خضوعها لجلسات غسيل الدم، وأكدت أنها لن تغادر المستشفى بسبب انتظارها لجلسات جديدة، كما وجهت رسالة لجميع محبيها ومتابعيها بالدعاء لها فقالت عبير أحمد في الفيديو: "حتى الآن في المستشفى لأن لا يزال لدي جلسات غسيل دم ولم تنته بعد، أطلب منكم الدعاء".

يذكر أن عبير أحمد كشفت في شهر فبراير الماضي أثناء لقائها مع برنامج "ع السيف" المعروض على قناة atv الكويتية عن إصابتها بمرض "الوهن العضلي" وهو مرض نادر حسب ما أعلنت.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة عبير أحمد على "انستجرام" و"سناب شات".