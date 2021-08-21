اليوم.. وائل الفشنى ولينا شاماميان على مسرح محكى القلعة

يحيى اليوم السبت كل من المطرب وائل الفشنى ولينا شماميان حفل غنائى على مسرح محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، ومن المقرر أن يقدموا لجمهور القلعة عدد من أغانيهم المختلفة.

يتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية للمطرب وائل الفشنى ومنها “ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع ، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى آه، يا مدعى الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها”.

ويليه وفى العاشرة مساءً، تقدم المغنية السورية لينا شاماميان باقة مميزة من أشهر اعمالها الخاصة، منها “بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش” وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم عدد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ، أحمد جمال ، مى فاروق ، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .