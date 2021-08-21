شاهد.. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه

احتفل الفنان السوري جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني. ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، فيديوهات وصورا من حفل الزفاف وهنأ أبو وديع بحفل زفاف ابنه قائلا: "ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف جونيور". وكان آخر أعمال جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

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