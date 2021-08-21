روتانا تطرح الإعلان التشويقي لـ أحدث كليبات نوال الزغبي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام - الإعلان التشويقي لـ كليب "عليه ابتسامة" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني فيه باللهجة الخليجية.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي -مؤخرًا- أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.