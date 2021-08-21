أنجيلينا جولي تتأهب للدفاع عن حقوق الأفغانيات بطريقتها الخاصة

فتحت أنجيلينا جولي، الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة لدائرة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، صفحة خاصة بها في "انستغرام" لتروي قصص الأفغان في ضوء التطورات في هذا البلد.

وكتبت جولي تحت أول منشور صدر أمس الجمعة على صفحتها: "يفقد الشعب الأفغاني في الحال إمكانية التعامل الحر في شبكات التواصل الاجتماعي والتعبير عن الذات. لذلك جئت إلى "انستغرام" بهدف رواية قصصهم وأصوات الناس الذي يناضلون من أجل حقوقهم الرئيسية في جميع أنحاء العالم".

ونشرت جولي رسالة لمراهقة أفغانية تتحدث عن التغيرات في حياة المجتمع الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد. وقالت الفتاة إنه كان بإمكان النساء سابقا الدفاع عن حقوقهن بحرية والعمل والتعليم. اما الآن فلوحظ خوف في المجمتع، غير أن البعض يعتبرون أن طالبان تغيرت. وكتبت: "نرى أنه يتم إهمال حقوقنا".

ودعت جولي جميع أولئك الذين ليسوا غير مبالين لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب الأفغاني.

وقد تجاوز عدد المشاركين في صفحة جولي في "انستغرام" 4,4 مليون شخص.