صابرين تنهى تصوير أسبوع فى حكاية ”واحد فى المية” من ”زى القمر...

انتهت النجمة صابرين من تصوير الأسبوع الأول فى حكاية "واحد فى المية" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" المقرر عرضه على قناة cbc خلال الأيام المقبلة، حيث تظهر فى أحداث الحكاية بشخصية سيدة كفيفة تواجه العديد من التحديات فى حياتها ويشارك فى البطولة مدحت صالح وعفاف شعيب وبتول الحداد.

حكاية "واحد فى المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثانية من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" وذلك بعد الانتهاء من الحكاية الأولى والتى تحمل اسم "غالية" بطولة درة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل وتأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلى.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وفى سياق آخر، تشارك صابرين كضيفة شرف فى فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه يوم 25 أغسطس الجارى، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق، ليلى علوى، مى سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.