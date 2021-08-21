جورج وسوف يرقص في حفل زفاف نجله بحضور النجوم..فيديو وصور

جورج وسوف النجم السوري الكبير احتفل بزفاف نجله جورج جونيور وسوف في حفل ساهر حضره العديد من محبي وأصدقاء النجم الكبير.

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله جورج جونيور

نيشان الإعلامي اللبناني نشر عبر حسابه على "انستجرام" صور وفيديو من حفل زفاف نجل الفنان جورج وسوف والذي أقيم مساء اليوم، بحضور جمع كبير من محبي الفنان السوري وكذلك المشاهير الذين حضروا الحفل من أجل مشاركة جورج وسوف فرحته بزفاف نجله، وكان من بين الحضور الإعلامي نيشان الذي حرص على تقديم التهنئة للفنان السوري بهذه المناسبة فكتب تعليقا على الصورة التي جمعته به عبر حسابه على "انستجرام":"ألف مبروك يا أبو وديع"، كما نشر صورة تجمعه بالعروسين.

جورج وسوف يرقص مع العروسين في حفل الزفاف

جورج وسوف ظهر في الفيديو الذي نشره الإعلامي نيشان وهو جالس ويرقص مع نجله جورج جونيور احتفالا بهذه المناسبة بينما قام الأخير بتقبيل رأس والده ومصافحته بينما قام الأب بتقبيل يد نجله احتفالا بهذا اليوم، وحظى الفيديو الذي نشره الإعلامي نيشان بنسبة مشاهدة كبيرة حيث بلغ عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد نشره، كما ظهر الفنان جورج وسوف في فيديو وهو يرقص كذلك مع زوجة نجله ويقبل يدها، بينما تم تداول أكثر من صورة من الحفل أثناء تواجد الفنان جورج وسوف بين ضيوفه.

جورج وسوف يعود لنشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا

جورج وسوف قد احتفل بخطوبة نجله جورج جونيور التي أقيمت بعيداً عن الأضواء في شهر ديسمبر الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث أعلن النجم السوري الكبير خبر خطوبة ابنه من خلال منشور عبر حسابه على "انستجرام" وصور للعروسين معربا عن سعادته بهذا الخبر ومتمنيا لابنه وخطيبته إيلينا سركيس السعادة خصوصا وأن حفل الخطوبة كانت له أجواء خاصة جداً.

وكتب جورج وسوف تعليقا على الصورة التي قام بنشرها: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية، إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور وسارع الى تقديم التهاني والتبريكات لنجمهم بعد هذا الخبر.

النجم جورج وسوف قد عاد لنشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية حيث شارك في أكثر من حفل غنائي كان من أبرزها حفله في المملكة العربية السعودية، كما شارك في حفل آخر في سوريا وشاركه الغناء فيه النجم ناصيف زيتون الذي عبر عن سعادته بالغناء مع النجم الكبير جورج سوف.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامي نيشان على "انستجرام" والفيديوهات المرفقة.