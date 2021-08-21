فيديو بلقيس تطرح أغنية "دبلوماسي" باللهجة المصرية وتخطف الأنظار برقصها في الكليب

بلقيس طرحت فيديو كليب "دبلوماسي" الذي قدمته باللهجة المصرية في إطار الخطوات التي تتخذها في تقديم أغاني بأكثر من لهجة عربية في الشهور الماضية.

بلقيس تخطف الأنظار برقصها في كليب "دبلوماسي"

بلقيس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مقطع من أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دبلوماسي" التي تقدمها باللهجة المصرية وتعاونت فيها مع الملحن عزيز الشافعي الذي أيضا قام بكتابة كلمات الأغنية التي تقول: "حبيبي انا جاية اقولك أن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد"، والأغنية حققت بعد ساعات من طرحها أكثر من 100 ألف مشاهدة على القناة الرسمية للفنانة بلقيس والأغنية من توزيع جلال حمداوي، وإخراج علي أبو طالب، ولفتت بلقيس الأنظار بحركاتها الراقصة في الكليب.

بلقيس تروج لأغنية "دبلوماسي" باللهجة المصرية

بلقيس قد روجت لأغنية "دبلوماسي" خلال الأيام الماضية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت أكثر من مقطع للأغنية، كما تفاعل مع ما نشرته العديد من النجوم من بينهم الإعلامية رضوى الشربيني، والإعلامي الكويتي حمد العلي، ودارين حداد.

عزيز الشافعي ملحن أغنية "دبلوماسي" نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانة بلقيس ووجه من خلالها رسالة عبر فيها عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال هذا الصيف وتعاونه الجديد مع الفنانة بلقيس في أغنية "دبلوماسي" فكتب تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها: "بنحتفل سوا بموسم صيفي ناجح الحمد لله وحضراتكم شركاء في النجاح ده، وأغنية جديدة للفنانة بلقيس باللهجة المصرية كلمات و ألحان عزيز الشافعي توزيع ومكساج و ماستر جلال حمداوي"، وكانت الفنانة بلقيس قد طرحت أغنية باللهجة المصرية في عام 2017 بعنوان "أبويا وحشني جدا".

بلقيس تطرح أكثر من أغنية بلهجات عربية مختلفة

بلقيس قدمت خلال الشهور الماضية أكثر من أغنية بلهجات عربية مختلفة حيث بدأت بديو "ممكن" باللهجة العراقية مع الفنان العراقي سيف نبيل وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد مشاهديها منذ طرحها ما يقارب من 88 مليون مشاهدة، بينما قدمت كذلك أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية في شهر يوليو الماضي، كما تعتبر من أبرز أغاني بلقيس خلال هذا الصيف أغنية "انتهى" التي طرحتها بشهر يونيو الماضي وهي من كلمات مشاري ابراهيم، وألحان عبد العزيز الويس، و توزيع علي المتروك.

يذكر أن بلقيس تستعد لحفل غنائي جديد خلال الأيام القادمة وتحديد يوم 27 أغسطس في دبي بالإمارات العربية المتحدة مع كل من الفنان محمد عساف وسيف نبيل.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة بلقيس على "انستجرام" والفيديو المرفق.