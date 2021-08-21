هنا الزاهد ترد بعنف على متابعة سخرت من نبرة صوتها:"كفاية إهانة"

هنا الزاهد واجهت موقف صعب بعد تعرضها للتنمر من قبل إحدى المتابعات، مما جعل الفنانة المصرية ترد بقوة على هذا الموقف، وتوضح موقفها مما يتعرض لها النجوم من تنمر في حقهم خلال الفترة الماضية.

هنا زاهد توجه رسالة بعد تعرضها للتنمر

هنا الزاهد نشرت عبر حسابه على "تويتر" رسالة وجهتها للمتنمرين وذلك بعدما تعرضت لموقف اعتبرته تنمر في حقها، حيث أوضحت الفنانة المصرية موقفها من المتنمرين حيث اعتبرت الشخص المتنمر مريض بسبب تهكمه على الآخرين بأي شكل من أنواع الإساة، وذلك يعود لكونه لا يشعر بالأتزان حسب وصفها فكتبت النجمة المصرية: "الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".

هنا الزاهد ترفض ما يتعرض له النجوم من تنمر

هنا الزاهد قد واجهت في الساعات الأخيرة رسالة كتبتها إحدى المتابعات قالت فيها: "صوت هنا الزاهد بيعصبني"، مما اعتبرته الفنانة المصرية تنمر في حقها فردت على المتابعة برسالة مطولة أكدت فيها أن ما قالته المتابعة يعتبر من قبيل التنمر اللفظي وأنه يعتبر إساءة في حق الغير، وتعجبت هنا الزاهد من موقف بعض النجوم والصمت على ما يتعرضون له من قبل المتابعين ورفضت ما كتب في حقها، وشددت على رفضها لكافة أشكال التنمر.

فكتبت هنا الزاهد: "آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك، بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي، ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير، إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي؟ لا والممثل لازم يسكت عشان هو معروف، لا إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة، لا للتنمر"، وقد تسبب رد الفنانة هنا الزاهد في حذف المتابعة لما كتبته عنها.

رسالة رومانسية من هنا الزاهد لأحمد فهمي في عيد زواجهما

هنا الزاهد قد احتفلت في الأيام الماضية بعيد زواجها الثالث من الفنان أحمد فهمي ، ونشرت صورة رومانسية لها مع زوجها من حفل خطوبتهما على حسابها الرسمي على "فيس بوك" ووجهت إليه رسالة رومانسية احتفالاً بهذه المناسبة، فكتبت:" 3 سنوات معًا رسميًا.. لسنوات أخرى عديدة"، ولاقت رسالة هنا الزاهد لأحمد فهمي تفاعل كبير من قبل المتابعين وأصدقائهما والذين وجهوا إليهما التهاني.

وكانت هنا الزاهد قد علقت مؤخراً على أنباء حملها من زوجها الفنان أحمد فهمي والتي انتشرت بعد حضورها حفل زفاف إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجين محمد وجمال العدل، حيث قررت التعليق على الأنباء المتداولة ونفيها، وذلك عبر برنامج "ET بالعربي"، وأكدت أن وزنها ازداد الفترة الماضية حوالي 3 كيلوجرام، وبدت بطنها منتفخة قليلًا بسبب زيادة وزنها بشكل عام، فقالت: "أنا كنت فاكرة نفسي رفيعة قوي، لكن ببص في الصور لاقيت إن في بطن والناس افتكرت اني حامل، لكن ليهم حق ما هو في كرش هيقولوا إيه".

الصور من حساب الفنانة هنا الزاهد على "انستجرام"و"فيس بوك".