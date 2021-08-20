سفر للعلاج بالخارج ومنع الزيارة ومعاناة مع "الصفراء".. تطورات الأزمات الصحية للنجوم وبينهم جاسم النبهان وشريف مدكور

تطورات جديدة طرأت في الحالة الصحية لنجوم الفن خلال الساعات الماضية، وحرص بعض ممن عانوا من أزمات مرضية خلال الفترة الماضية على طمأنة الجمهور على وضعهم الصحي والكشف عن جديد حالاتهم.

جاسم النبهان

ومن بين هؤلاء الفنان الكويتي جاسم النبهان، الذي تصدر اسمه الترند مؤخرًا الذي أجرى عملية جراحية في عينه اليمنى، حيث تداول الجمهور وعدد من المقربين منه، صورة له خلال تواجده بالمستشفى، بعد إجراء العملية الجراحية، ومن بين هؤلاء الإعلامي نايف الشمري.

كما تداول البعض تسجيل صوتي للفنان القدير الذي طمأن خلاله الجمهور على حالته الصحية، وأوضح أنه يتحسن تدريجيًا بعد إجراء العملية الجراحية، وتلقى الفنان الكويتي القدير الدعاء من قبل عدد من محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

عبد اللطيف البناي

الشاعر الكويتي عبد اللطيف البناي أقلق الجمهور على حالته الصحية، بعدما أعلن الممثل الكويتي سعود الشويعي، عن اتخاذ قرار بنقل الشاعر الكويتي الكبير للعلاج بالخارج في أحد المستشفيات بألمانيا.

وتدهورت الحالة الصحية لعبد اللطيف البناي الذي يعاني من الشلل الرعاش، والذي بسببه فقد القدرة على الحركة منذ حوالي أسبوعين، وكتب سعود الشويعي عبر حسابه على انستجرام، نرجو دعواتكم بالشفاء العاجل إن شاء الله للعم الشاعر القدير عبد اللطيف البناي أبو ناصر حيث سيذهب في رحلة علاج إلى ألمانيا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية.. قولوا آمين".

عمر الجاسر

الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر كان قد أجرى عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ قبل أيام، وحرص صديقه الفنان عبد الله اليامي على الكشف عن تطورات حالته الصحية، فكتب عبر حسابه بتويتر: "حسب ما وصلني من المهندس مهند عمر الجاسر ابن حبيبنا الفنان والمخرج د عمر الجاسر شافاه الله وعافاه، وبناءً على توصيات الطبيب المتابع لحالته الصحية فقد قرر الطبيب إيقاف الزيارات له بشكل نهائي لأنه ما زال تحت تأثير العملية وما زال يأخذ أبر تسبب قلة مناعة لديه في الوقت الحالي".

وأضاف عبد الله اليامي: "لذلك أتمنى من الجميع التقيد بهذا الأمر مع اعتذار اخونا عمر وعائلته الكريمة عن استقبال الزيارات حتى تتحسن صحته والتي قررها الطبيب بالوقت الحالي بثلاث أشهر ومن يرغب بالاطمئنان عليه التواصل عبر الواتساب ويتوجه لكم أخونا عمر بأن تدعوا له بالشفاء العاجل ويقول لا تنسوني من دعواتكم فهي ما احتاجها بالوقت الراهن".

شريف مدكور

الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حوالي أسبوعين، عن إصابته بفيروس A "الصفراء"، وكتب: "كنت خايف من كورونا الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

وعاد شريف مدكور بالأمس ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، فكتب: "بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن"، وقبلها كان قد أكد أن أعراض المرض التي مر بها متعبة للغاية، لافتًا إلى الطعام الملوث ربما يكون السبب في تلك الإصابة.

وحرص عدد كبير من النجوم على والمتابعين على الدعاء له بالشفاء العاجل ومن بينهم الفنانة أنغام التي كتبت له: "سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيك ويعافيك"، أما الفنانة دينا فكتبت: "سلامتك ألف سلامة".