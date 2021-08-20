إلهام الفضالة تعلق على أنباء حملها بطفلها الأول من زوجها شهاب جوهر .. بالصورة

إلهام الفضالة منذ أن أعلنت زواجها بالفنان الكويتي شهاب جوهر، وهي تحرص على مشاركة الجمهور بأحدث الأنباء الخاصة بعلاقتهما، ومشاركة الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات عفوية ورومانسية لهما، كما حرصت على الرد على أي شائعات تطال أي منهما مؤخرًا.

إلهام الفضالة تعلق على أنباء حملها

إلهام الفضالة تردد عنها خلال الساعات الماضية، عدة أنباء خاصة بحملها بطفلها الأول من زوجها شهاب جوهر، لكنها قررت الرد على تلك الأنباء ونفيها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهاجمة مروجي تلك الشائعات.

إلهام الفضالة تهاجم مروجي الشائعات عنها

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على سناب شات، صورة لتحليل حمل أجرته قبل ساعات فقط، في أحد المعامل الطبية، والذي جاءت نتيجته سلبية، وعلقت إلهام الفضالة على الصورة ونفت أنباء حملها المتداولة وعلقت ساخرة: "مو حامل.. إشاعتك طلعت فاشوش".

ولاقت تدوينة إلهام الفضالة انتشارًا واسعًا بين متابعيها الذين عبروا عن استيائهم من كثرة الشائعات التي تطالها الفترة الماضية، كما تمنوا لها السعادة مع زوجها شهاب جوهر، ونجاح أحدث تجاربهما الفنية التي يقومان بتصويرها حاليًا وهو مسلسل "من بعدي الطوفان"، ولدى إلهام الفضالة 3 فتيات من زوجيها السابقين، هما منى العتيبي، ونور وفجر التميمي.

الجدير بالذكر أن إلهام الفضالة منذ الإعلان عن ارتباطها من شهاب جوهر قد نشرت العديد من الصور التي تجمعها به من خلالها حسابها على انستجرام وسناب شات، وكان بعضها من كواليس المسلسل "من بعدي الطوفان" حيث يقدم شخصية "درويش" بينما تقدم إلهام الفضالة شخصية "أنيسة".

إلهام الفضالة وشهاب جوهر

وكانت إلهام الفضالة قد قامت بنشر أيضا بعض الصور الخاصة بكواليس المسلسل في الأسابيع الماضية وكشفت عن ملامح الصراع الذي سوف يقع بين بطلي العمل إلهام الفضالة وشهاب جوهر ضمن الأحداث، كذلك يشارك في بطولة المسلسل المنتظر عرضه كل من شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن.

إلهام الفضالة كانت كذلك قد فاجئت الجمهور بالإعلان عن خبر زواجها خلال الأشهر الماضية من الفنان شهاب جوهر، وأكدت أنه تم عقد قرانها مؤخرًا على الفنان الكويتي، وعلقت على الصورة التي ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس مشهد زواجها في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي، وقالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر".

الصور مأخوذة من حسابات إلهام الفضالة على انستجرام وسناب شات

