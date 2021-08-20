بصورة زفاف..شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق للمرة الأولى على انفصالها عن أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد أنباء انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد العوضي وهو ما أثار ضجة بين متابعيها الذين تساءلوا عن حقيقة الأمر.

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على أنباء انفصالها عن أحمد العوضي

وبالرغم من نفي أحمد العوضي على الأنباء المتداولة والخاصة بانفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز تزامنًا مع أزمة مرضها؛ إلا أن شقيقها وائل عبد العزيز حرص كذلك على التعليق على الأمر عبر حسابه على فيسبوك.

وائل عبد العزيز الذي اشتهر بخلافه مع أحمد العوضي وقت زواجه من شقيقته ياسمين ثم تصالحهما مؤخرًا؛ نشر صورة تجمع العوضي وياسمين عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك، وظهر الثنائي في الصورة بأزياء الزفاف خلال كواليس تصوير مشهد زواجهما في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض في رمضان الماضي.

وائل عبد العزيز يتمنى السعادة لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وعلق وائل عبد العزيز على الصورة متمنيًا الشفاء لشقيقته والسعادة لها مع زوجها، وقال: "ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم"، وتفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه مع تدوينته وتمنوا لياسمين الشفاء العاجل ودوام السعادة مع زوجها، كما أشادوا بموقف شقيقها وحرصه على نفي الشائعات الخاصة بانفصال شقيقته.

من جانبه كان العوضي قد نفى الأنباء المتداولة عن انفصاله عن زوجته، وأن هذا السبب الذي جعله لم يرافقها في رحلة علاجها بسويسرا، ونفى كل تلك الأنباء في تعليقه على تدوينة تروج لنبأ الانفصال، لافتًا إلى أن ياسمين مازالت زوجته وأن الخلافات المزعومة لا أساس لها من الصحة.

الأزمة الصحية لياسمين عبد العزيز

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية قبل أسابيع، وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين حرصوا على الدعاء لها، الفنانة شريهان ومنى زكي وأحمد حلمي ومنة شلبي وهند صبري ومي عز الدين وزينة ودنيا سمير غانم وأحمد السعدني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ونبيل الحلفاوي ورانيا محمود ياسين وشهيرة وإليسا وأنغام وأصالة وأحلام وقطاع كبير من نجوم الوطن العربي.

وتردد أن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة ثم خرجت من المستشفى بعد ذلك، قبل أن تسافر مؤخرًا بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

الصور مأخوذة من حسابات أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ووائل عبد العزيز على انستجرام