فيديو جومانا مراد تكشف تفاصيل زيارة أصالة لها أثناء إصابتها وأسرتها بكورونا

جومانا مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو ظهرا في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا والمعروض على قناة "mbc"، وكشفت النجمة السورية وزوجها العديد من التفاصيل عن حياتهما وأول لقاء جمعهما.

جومانا مراد تكشف عن أول لقاء جمعها بزوجها ربيع بسيسو

جومانا مراد كشف في تصريحاتها لبرنامج "صدى الملاعب" عن قصة تعرفها على زوجها المحامي ربيع بسيسو، حيث أكدت أن أول لقاء جمعهما كان على متن الطائرة، كما أوضحت أن زوجها لم يكن يعرفها في بداية الأمر بسبب عدم اهتمامه بمشاهدة التلفزيون، كما أكدت أنها قامت بمغازلته في البداية فقالت جومانا مراد: " تعرفنا على بعض في الطائرة، وبسبب أنه لا يشاهد التلفزيون كثيرا فلم يكن يعرفني وكان يعتقد أنني روسية، وقمت بمغازلته في الطائرة".

جومانا مراد عن زوجها: "رجل قادر على احتوائي"

جومانا مراد أوضحت كذلك مدى تأثير زوجها عليها مؤكدة أنه تزوجت به بعدما شعرت بالحب تجاه، كما تحدثت عن أهم الصفات التي تجدها في زوجها فقالت: "ربيع كان سبب في تغيري وجعلني أكثر هدوءا، وقد كان اختياري له في البداية عن حب، وأحببت فيه كونه رجل شهم وحنون وكل امرأة تحب هذا، كما أنه من الصعب أن تتزوج من محامي لكنه شخص كتوم وبسبب حبي له أشعر بما يواجهه بدون أن يتحدث، بالإضافة لأنه شخص يحترم الجميع وقادر على احتوائي وأحب طريقة تفكيره"، كما تحدث ربيع بسيسو عن علاقتهما قبل الزواج فقال: "سنة من المعاناة والألم الحلو، لكن أهم ما يعجبني في جومانا مراد أنها جدعة وحنونة وعاطفية بالإضافة لعيونها وابتسامتها وروحها".

تفاصيل زيارة أصالة لجومانا مراد أثناء فترة إصابتها بكورونا

جومانا مراد تحدثت كذلك عن علاقتها ببعض النجمات، كما كشفت عن فترة إصابتها بكورونا وقيام الفنانة أصالة بزيارتها أثناء فترة مرضها، وأكدت على عدم نسيانها لهذه المساندة من قبل الفنانة أصالة، كما أكدت على علاقتها القوية بجميع زميلاتها في الوسط الفني ومن بينهم الفنانة درة وسوزان نجم الدين وغيرهم.

فقالت جومانا مراد: "أصالة عندما أصبت أنا وأسرتي بكورونا قامت بزيارتنا وأتت معها بالطعام، فلا أعتقد أن هناك أشخاص يقومون بزيارة أحد أثناء إصابته بكورونا، لكن أصالة قامت بهذا، وتحركت في المنزل، وأكدت أنها لا تخشى من كورونا، فلا اعتقد أن هناك اشخاص يفعلون هذا مع أي شخص".

كما أضافت: "كندة علوش قامت كذلك بأشياء مهمة أثناء إصابتي بكورونا، واعتبر شكران مرتجى صديقة عمري وسوازن نجم الدين فهن أخواتي، الفنانة درة وزوجها هاني سعد نعتبرهما أنا وزوجي أكثر من الأخوات كانوا معنا في العديد من المواقف الصعبة التي مررنا بها".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة جومانا مراد وأصالة على "انستجرام" والفيديو المرفق.