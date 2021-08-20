تفاصيل مشاركة محمد هنيدي في أول مسلسل كوميدي عن كواليس لعبة ببجي PUBG .. بالصور والفيديو

محمد هنيدي النجم المصري يخوض تجربة جديدة بالتعاون مع لعبة ببجي PUBG، حيث من المقرر أن يشارك هنيدي في أول مسلسل كوميدي قصير تابع للعبة، بعنوان "كرو أنون" أو "CREW UKNOWN".

تفاصيل أول مسلسل كوميدي تابع للعبة ببجي PUBG

الحساب الخاص باللعبة الشهيرة على انستجرام، نشر عدة صور من كواليس العمل المنتظر وكشف عن تفاصيله، كما تم نشر البرومو الخاص به، ومن المقرر بدء عرض المسلسل القصير عبر قناة ببجي على يوتيوب، ابتداءً من يوم غد الجمعة الموافق 20 أغسطس.

وتتناول أحداث المسلسل الكوميدي ما يحدث خلف كواليس لعبة ببجي، في إطار مرح وطريف، والعمل من بطولة عدد من نجوم الكوميديا بجانب محمد هنيدي الذي يظهر بدور شرفي مميز؛ ومن بينهم محمد ثروت، ميرنا جميل وأوتاكا وغيرهم من نجوم الكوميديا، وإخراج معتز التوني وSantiago Arbelaez و Pablo Rivera.

محمد هنيدي يعلق على مشاركته في مسلسل PUBG الجديد

من جانبه نشر محمد هنيدي صورة له من كواليس العمل المنتظر، وعلق قائلًا: "استعدوا لمفاجأة جديدة مع بعبع الليل.. بعبع الليل راجع عشان يعدل المايل في ببجي موبايل، استنوا ظهوري في مسلسل ببجي موبايل الجديد على قناتهم على يوتيوب، ومفاجأت وانبهارات لسة جاية كتير".

ولاقت فكرة تقديم مسلسل تابع للعبة ببجي، إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن مدى حماسهم وتشوقهم لمتابعة العمل الكوميدي المنتظر، الذي يضم مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا الذين تألقوا مؤخرًا.

أحدث أعمال محمد هنيدي

في سياق آخر، كان محمد هنيدي قد احتفى بنجاح أحدث أفلامه التي طرحت مؤخرًا، وهو فيلم "الإنس والنمس" والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، حول تحسين الذي يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة، ولديها طفل، ويعمل مديرًا لبيت الرعب في الملاهي، يتعرض لحادث يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخله عالم من الجن والعفاريت، ويتزوج منهم "نارمين"، قبل أن يكتشف حقيقتهم، ويسعى للقضاء عليهم عبر تعويذة يساعده والده في الوصول إليها.

ويشارك في بطولة فيلم "الإنس والنمس" بجانب محمد هنيدي، كل من منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة

الصور مأخوذة من حسابات محمد هنيدي وميرنا جميل على انستجرام، وبرومو المسلسل على يوتيوب