أبرزهم ياسمين عبد العزيز وعادل إمام ومؤمن زكريا.. شائعات المرض والانفصال تطارد النجوم هذا الأسبوع

شائعات كثيرة تعرض لها مشاهير الفن وكرة القدم خلال الأيام الماضية، وتسببت في حالة قلق لدى قطاع كبير من الجمهور الذي ظل يتساءل عن صحة تلك الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل بعض من هؤلاء النجوم يعلقون على الأنباء التي تسببت في حالة من الجدل.

عادل إمام

أبرز هؤلاء كان النجم الكبير عادل إمام الذي تصدر الترند خلال الساعات الماضية، بعد انتشار بعض الأنباء عن ابتعاد الزعيم عن الأضواء منذ فترة طويلة بسبب حالة الانعزال التي فرضها على نفسه داخل منزله خوفًا من فيروس كورونا.

الأمر تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحالة الصحية والنفسية لعادل إمام في الوقت الحالي، خاصة في ظل تجاهل نجليه محمد ورامي إمام؛ التعليق على الأمر، إلا أن عدد من المقربين منه حرصوا على التعليق على الأمر لبعض وسائل الإعلام، وتم نفي الشائعات الخاصة بخوف الزعيم من كورونا.

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي المصري، أقلق الجمهور على حالته الصحية خاصة بعد مروره بوعكة مؤخرًا تسببت في نقله إلى المستشفى، وخلال الساعات الماضية تساءل الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للاعب كرة القدم الشهير، تزامنًا مع تدوينة للفنان أحمد السقا على فيسبوك، أقلقت الجمهور على حالة مؤمن.

وكان أحمد السقا قد نشر صورة لمؤمن بالمستشفى، وكتب في تعليقه عليها: "دعواتكم ل كابتن مؤمن زكريا"، إلا أنه بعد نفي شائعات تدهور الحالة الصحية لمؤمن، عاد السقا وقام بتعديل التدوينة وكتب: "تعديل: كابتن مؤمن بخير الحمد لله.. ربنا يكمل شفاءه على خير"

من جانبها نفت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا أنباء تدهور حالته الصحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن زوجها كان قد شعر بدوار قبل حوالي 10 أيام، وسقط وأصيب بارتجاج بسيط، وتم نقله للمستشفى إلا أنه غادرها قبل حوالي أسبوع.

ياسمين عبد العزيز

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي كان من بين أكثر الشائعات تداولًا هذا الأسبوع، والتي حرص العوضي على الرد عليها، حيث نفى تلك الأنباء من خلال تعليقه على تدوينة تحدثت عن الانفصال وقرب طلاق الثنائي، تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة المصرية الشهيرة.

وأكد العوضي في تعليقه أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة وأنه مازال زوجًا لياسمين عبد العزيز، نافيًا تلك الشائعات تمامًا.

شيماء سيف

شيماء سيف تعرضت خلال الأيام الماضية لشائعة تسببت في انزعاجها، وهي شائعة خاصة بطلاقها من زوجها محمد كارتر، ونفت تلك الشائعات وقالت في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" إن علاقتها بزوجها طبيعية، لافتة إلى أنها ذهبت مؤخرًا برفقته من أجل تلقي لقاح كورونا وأنها تفضل عدم التعليق على مثل تلك الشائعات.

شيماء سيف أوضحت أن الشائعات لها تأثير سلبي على أسرة الفنان وتحديدا إذا لم يكن بعضهم بجوارها حيث يصابون بقلق بالغ، وهذا ما حدث لوالدتها عندما انتشرت شائعة عن إصابتها بمرض السرطان، وشعرت والدتها بقلق كبير رغم أن ابنتها أكدت لها عدم صحة هذه الأخبار.



الصور مأخوذة من حسابات عادل إمام وياسمين عبد العزيز ومحمد كارتر على انستجرام، وحساب احمد السقا على فيسبوك