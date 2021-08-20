محمد رمضان يستعد لأحدث حفلاته باستعراضات مبهرة بعد طرح "على الله".. بالفيديو

محمد رمضان الفنان المصري طرح بالأمس أغنية "على الله" عبر قناته على اليوتيوب، والتي اقتربت من المليون ونصف مشاهدة منذ طرحها وحتى الآن، وذلك قبل ساعات قليلة من حفله خلال هذا الصيف والمقرر إقامته مساء غد الجمعة.

محمد رمضان يستعد لأحدث حفلاته في الساحل الشمالي

وتصدر محمد رمضان الترند خلال الساعات الماضية، وحرص على الترويج لأول حفلاته الصيفية لعام 2021، والتي من المقرر إقامتها في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي بمصر، مساء غد الجمعة، حيث نشر عدة مقاطع فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال إجرائه بعض البروفات الخاصة بالحفل الجديد الذي سيشمل كذلك تقديمه بعض الاستعراضات.

وعلق محمد رمضان على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يغني ويرقص على خشبة المسرح بحضور عدد من منظمي الحفل؛ وكتب: "من بروفات أقوى حفلة في الساحل"، ولاقى الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعي رمضان الذين عبروا عن مدى حماسهم لحضور الحفل أو متابعة أجوائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "على الله"

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان في حفله الجديد مجموعة من أشهر أغانيه والتي كان أحدثها "على الله" التي تقول بعض كلماتها: "على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله".

وكان محمد رمضان قد أثار جدلاً كبيراً بسبب حفلاته الغنائية السابقة، وواجه عدة دعوات من قبل بمنعه من إحياء الحفلات، ولكنه كشف عن حصوله على التراخيص اللازمة وقتها لإحياء الحفلات، وتلقى انتقادات من نقابة الموسيقيين بسبب أزيائه المثيرة للجدل في الحفل، وذلك قبل أن يتوقف لفترة عن إحياء الحفلات الغنائية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وقبل أن يعلن عودته للحفلات مجدداً هذا الصيف في الساحل الشمالي.

أحدث نشاطات محمد رمضان

ونشر محمد رمضان مؤخراً عدة فيديوهات له من الساحل الشمالي والذي التقى خلالهم مع عدد من جمهوره، وكان قد نشر فيديو من حفله الأخير في مصر وشوق الجمهور من خلالها لحفله الجديد وقال:" حفلتي الجماهيرية الأخيرة في مصر كانت صيف ٢٠١٩ .. جاهزين لحفلة صيف ٢٠٢١ ولا نأجلها لصيف ٢٠٢٢ ؟!"، ولم يكشف رمضان حتى الآن أعماله التمثيلية القادمة بعد آخر مسلسلاته "موسى" في رمضان الماضي.

الصور مأخوذة من حساب محمد رمضان على انستجرام