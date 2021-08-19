هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بنجاح الحلقات الأولى لمسلسلها "صالون زهرة" وتصدره التريند

نادين نسيب نجيم احتفلت بعرض الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "صالون زهرة" الذي بدأ عرضه بداية من اليوم على منصة "شاهد" وتلقت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، وتصدر محركات البحث.

أول تعليق لنادين نسيب نجيم بعد عرض "صالون زهرة"

نادين نسيب نجيم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة " الذي تشارك في بطولته مع نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، حيث حرصت نادين نسيب نجيم على تقديم الشكر للجمهور بعد ردود الفعل الإيجابية عقب عرض الحلقة الأولى والثانية على منصة شاهد.

نادين نسيب نجيم أكدت على سعادتها بإعجاب الجمهور بالمسلسل، وأنها استطاعت أن تضع بسمة على وجوه جمهورها تجعلهم قادرين على مواجهة الأيام الصعبة التي يمرون بها، فكتب النجمة اللبنانية تعليقا على الصور قالت فيه: "شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا".

الجمهور يشيد بمسلسل "صالون زهرة" بعد عرضه

نادين نسيب نجيم أكدت على انتظارها لآراء الجمهور حول مسلسل "صالون زهرة" الذي سوف تعرض منه حلقتين كل خميس من كل أسبوع على منصة شاهد، فكتبت النجمة اللبنانية: "إلى الأسبوع المقبل كل نهار خميس حلقتين على شاهد"، وقد علق أيضا على ما نشرته نادين نسيب نجيم العديد من النجوم والمشاهير من بينهم الفنانة هند صبري، ومنى ممدوح، وكارن وازن، وعلي سكر، وزينة مكي، كما تفاعل جمهور نادين نسيب نجيم أيضا بشكل كبير مع الحلقة الأولى والثانية من المسلسل عقب عرضها على شاهد، وأشادوا بفكرته والتجربة المختلفة التي تقدمها الفنانة اللبنانية في العمل الجديد.

معتصم النهار يتعاون من جديد مع نادين نسيب نجيم

"صالون زهرة" يعتبر من الأعمال الجديدة التي تطرحها منصة شاهد، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم النجم معتصم النهار، الذي يعتبر العمل هو الثاني له مع الفنانة نادين نسيب نديم بعد بطولتهما لمسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

كما يشارك في بطولة المسلسل كل من طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف، والعمل كتابة ندين جابر، إخراج جو بوعيد.

الصور مأخوذة من المركز الاعلامي لمنصة شاهد وحساب نادين نسيب نجيم على "انستجرام".