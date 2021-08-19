فيديو لجين عمران تبكي بسبب مرض والدتها وتكشف تفاصيل مؤثرة حول علاقة والديها

لجين عمران انهارت بالبكاء عند الحديث عن مرض والدتها ضمن حلولها ضيفة على برنامج " الذي يقدّمه الاعلامي الإماراتي أنس بوخش، وما زاد من تأثرها وذرفها الدموع، حديثها عن العلاقة المميزة التي تربط والدها بوالدتها إذا وصفت الأول بأنه النموذج المثالي للأزواج بسبب حبه ووفائه لوالدتها وروت عنه مواقف مؤثرة من ناحية الوفاء والحب، فتابعوا معنا التفاصيل.

لجين عمران تبكي بسبب مرض والدتها وتكشف تفاصيل مؤثرة

الإعلامية السعودية لجين عمران ظهرت وهي منهارة بالبكاء في مقطع فيديو على انستغرام ضمن حلولها ضيفة على برنامج "ABTalks" الذي يقدّمه الاعلامي الإماراتي أنس بوخش، فتحدثت عن المرحلة الصعبة التي عاشتها أسرتها اثناء مرض والدتها، وكشفت عن العلاقة المميزة التي تربط والديها، متمنية بأن يمنح الله كل إمرأة زوجاً بصفات والدها الذي وصفته بالوفي والزوج المثالي.

وقالت لجين عمران في الفيديو :"خلال الفترة اللي أمي كانت في المستشفى أبوي ما سكت، وهو بس يتكلم عن أمي ومدى روعة أمي وانه ما من زوجة مثلها". وروت لجين عمران موقفا مؤثرا عن والدها قائلة " والدي طول الوقت يتكلم عن أمي لدرجة إن أمي قبل ما تدخل المستشفى كانت طابخة أكل وحاطته في الثلاجة، وأنا كنت أطبخ ويجينا أكل من أصدقائنا وأحبابنا، لكن كان يرفض تناول هذه المأكولات الطازجة، ويصر على تناول الأكل اللي طبخته أمي ووضعته في التلاجة".

لجين عمران عبرت عن سعادتها وفخرها بمدى حب والدها ووفائه لوالدتها متمنية بأن يرزق الله كل امرأة زوجا يتمتع بصفات والدها فتابعت قائلة "انا لليوم ما شفت واحد يحب زوجته مثل ما أبوي يحب امي، فلما تقول رجالكم خونة أزعل لأن أبوي عمره ما خان حتى ما فكّر يخون نفسياً".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو وكلام لجين عمران عن والديها، فتمنوا الشفاء العاجل لوالدتها، وان يديم الله الحياة الزوجية السعيدة على والديها.

لجين عمران تستمتع بإجازتها الصيفية

لجين عمران تشارك جمهورها من وقت لآخر بتفاصيل يومياتها، ونشرت قبل حوالي اسبوع مقطع فيديو من تحضيرات الوليمة التي دعت صديقاتها عليها حيث من المعروف عن لجين مهارتها في الطبخ واعداد الطعام، وعلقت على الفيديو قائلة :"أستمتع جدا لما أعزم صاحباتي عندي في البيت و أحب أدللهم و أدلعهم ... بس قمة المتعة لما حبيباتي لتين و لارين يساعدوني بالتحضير و التجهيزات ".

كما نشرت لجين سابقا مجموعة صور من اجازتها الصيفية على البحر والتي بدت فيها بإطلالات مبهجة .