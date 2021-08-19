أول ظهور لنيللي كريم مع زوجها هشام عاشور في شهر العسل بنيويورك.. بالصور

نيللي كريم واصلت رومانسيتها مع زوجها هشام عاشور، بعد زفافهما مؤخراً، وشاركت الجمهور لحظات رومانسية جديدة لها مع زوجها في أول ظهور لهما في شهر العسل، والذي يقضيانه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

رومانسية نيللي كريم مع زوجها في شهر العسل

وكشفت نيللي كريم عن مكان قضائها شهر العسل مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لها اليوم على حسابها بانستقرام مع زوجها في مدينة نيويورك، وخطفا الأنظار برومانسيتهما وبطريقتها في قضاء شهر العسل، ونشر أيضاً هشام عاشور عدة صور لهما في نيويورك بالإضافة إلى صور وفيديوهات لهما مع أصدقائهما في المدينة، والذين حرصوا على الاحتفال بهم مجدداً بعد زفافهما مؤخراً.

أول ظهور لنيللي كريم مع زوجها في شهر العسل

ونشرت الفنانة نيللي كريم لقطات جديدة ومقاطع فيديو من كواليس حفل زفافها قبل سفرها لنيويورك لقضاء شهر العسل، واستعرضت في الفيديو كواليس استعداداتها لحفل الزفاف واستعداداتها أثناء تنسيق إطلالتها في الحفل برفقة مصممة الأزياء ياسمين يحييى، وظهرت نيللي كريم وهي ترقص وتحتفل أثناء استعدادها لبدء حفل الزفاف بعد ارتداء فستان الزفاف.

وكشفت أيضاً الفنانة نيللي كريم عن صور ولقطات جديدة من حفل زفافها على هشام عاشور، ونشر شقيقه رامي عاشور عدة صور من حفل الزفاف، والتي ظهر بها وهو يحتفل بزفاف شقيقه على نيللي كريم، بالإضافة إلى صور أخرى برفقة أصدقائهما المشتركين وعلى رأسهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، بالإضافة إلى لقطات أخرى سعيدة لهم من حفل الزفاف.

أول تعليق من نيللي كريم بعد زفافها على هشام عاشور

و كانت نيللي كريم قد نشرت مؤخراً عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي بحضور كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير، نيللي كريم علقت على الصور التي قامت بنشرها وقدمت من خلالها الشكر لكل من حضر حفل الزفاف وجعله يوم مميز وفريد في حياتها أو قدم لها التهنئة وتمنى لها الخير في خطواتها الجديدة.