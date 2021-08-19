فارس البحري نجم مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" لـ"دوت الخليج": يجب طرح قضايا التنمر على الشاشة دون خجل

فارس البحري الفنان الأردني أحد ابطال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي بدأ عرضه خلال الفترة الماضية على شبكة "نتفليكس" وحقق نجاحا كبيرا كشف عن رأيه في ردود الافعال حول العمل.

فارس البحري: ردود الفعل حول مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" محفزة

فارس البحري تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن ردود الفعل الإيجابية حول مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي حقق منذ عرضه على شبكة "نتفليكس" نجاحا ملحوظا وبات حديث قطاعا واسعا من الجمهور الذي رأى بعضهم أن المسلسل خطوة مهمة للكشف عن ما يتعرض له قطاع من الطلاب من تنمر داخل المدارس.

فارس البحري أوضح في تصريحاته أن ردود الفعل حول المسلسل لم تتوقف فقط على الأردن بكل على مستوى العالم، وأن قطاع من المشاهدين اعتبر المسلسل صوت مسموع يعبر عنهم فقال الفنان الأردني: "ردود الفعل حول المسلسل كانت جميلة ومحفزة، ليس فقط بالأردن، بل بأنحاء العالم، بالذات من الاشخاص الذين عاشوا تجربة التنمر ووجدوا العمل صوتا لهم ليكون مسموع".

فارس البحري: "قضايا التنمر لا يجب على أي شخص الخجل منها"

فارس البحري أوضح كذلك رأيه في قضية المسلسل التي قد يرفض قطاع من الجمهور العربي طرحها على الشاشة، حيث أكد أن قضايا التنمر لا يجب الخجل منها، وأنه من الضروري تسليط الضوء عليه حتى لا تتحول إلى نقاط أخطر فقال فارس البحري:" اعتقد أن موضوع التنمر مهم جدا ولا يجب على أي شخص الخجل من التكلم عنه، واعتقد أنه على الجميع تسليط الضوء عليه لانه من الممكن أن يصل إلى أبعاد خطيرة. سواء تنمر العائلة، أو الأصدقاء، أو أحباب او حتى اغراب".

ويشارك في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى، وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعاد، والمسلسل من كتابة و تأليف تيما الشوملي و شيرين كمال بالتعاون مع اسلام الشوملي، و اخراج تيما الشوملي.

تفاصيل مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

تيما الشوملي، مخرجة و منتجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" قد تحدثت في بيان رسمي، إن مدرسة الروابي للبنات هو المشروع الذي لطالما حلمت به، والذي استغرق سنوات من الالتزام والعمل الجاد، ويتناول المسلسل قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات ويخططون معًا للإنتقام للرد على المتنمرين، كما أن العمل يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية، وقد بدأ عرض المسلسل يوم الخميس الماضي 12 أغسطس، و يعرض العمل مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم.

الصور مأخوذة من حساب الفنان فارس البحري على "انستجرام" والفيديو المرفق.