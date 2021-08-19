اليوم .. حفل غنائي لـ عفروتو على مسرح الزمالك

يستعد الفنان عفروتو لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس، على خشبة مسرح الزمالك وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر ان يقدم عفروتو، أبرز اغاني الراب التي يحبها الجمهور ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم نظرا لنفاذ التذاكر قبل بدء الحفل.

يذكر أن شارك عفروتو مغني الراب الإسكندراني مع صديقه مروان موسى المسرح لتقديم عدد من الأغاني المشتركة بينهما في الحفل الذي احياه مؤخراً على مسرح الزمالك ايضاً وذلك بحضور عدد كبير من محبيه، حيث كان الازدحام مسيطرا على الحفل في أجواء من التفاعل مع الأغاني.