مارفل تطرح تريلر جديد لفيلم Eternals والبوستر الرسمي

طرحت شركة مارفل تريلر جديد لفيلمها المنتظر Eternals الذي يقدم مجموعة جديدة من الأبطال الخارقين ،بعد انتهاء سلسلة الأفينجرز عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

ونشرت مارفل عبر حساباتها الرسمية البوستر الرسمي لفيلم Eternals الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أنجلينا جولي وسلمى حايك.

ظهر في البرومو الجديد لفيلم Eternals مزيد من الأحداث حول القوى الخارقة التي يتمتع به كل شخص من المجموعة التي تضم أبطال مسلسل Game of Thrones ريتشارد مادن وكيت هارينجتون في أول دورسينمائي له.

يعرض فيلم Eternals يوم 5 نوفمبر قبل موسم الإجازات ورأس السنة بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وتدور أحداثه حول الأبطال الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، ويشارك في بطولته جيما تشان، باري كيوجان وهو من إخراج الحائزة على جائزتي أوسكار كلوي تشاو.

سيطرح فيلم Eternals فقط في السينمات العالمية ولن يطرح مبكرا على منصات العرض الإلكتروني أسوة بالعديد من الأفلام التي عرضت على المنصات بالتزامن مع دور العرض.

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.

وحرص منتجو فيلم Eternals على إذاعة الفيديو الدعائي له ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المنتهية حديثا التي أقيمت في طوكيو والتأكيد على أن الفيلم سيعرض في السينمات فقط.

وتحدثت كلوي تشاو مخرجة الفيلم في وقت سابق عن شخصيات العمل خاصة سيرسي التي تقدمها جيما تشان التي تمثل شغفها الدائم في تقديم بطلة خارقة من الإناث مميزة ومن نوع مختلف.

وأكدت كلوي تشاو أن سيرسي أو جيما تشان ستمنح الجمهور وقتا لإعادة التفكير في معنى أن يكون الشخص بطلا خارقا، مليئا باللطف والرحمة.

تربط شخصيات جيما تشان وريتشارد مادن قصة حب مستمرة منذ آلاف السنين وتبرز تأثيرها على الأحداث، ووصف ريتشادر مادن فيلم Eternals في لقاء مع مجلة جي كيو بأنه ليس كأي عمل قدم من قبل عن الأبطال الخارقين، ووعد الجمهور بأن التجربة كانت تستحق الانتظار.