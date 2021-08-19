نيللى كريم تحتفل بعيد الميلاد الأول لهشام عاشور بعد زواجهما

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو في ستوري انستجرام الخاص به وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة نيللي وشقيقة رامي عاشور وعدد من أصدقائه المقربين هناك عاشور قضي فترة طويلة في نيويورك ثم عاد الي مصر بعد تغيرات جائحة كورونا .

وفي نفس السياق نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة هشام وهي تعانقه ومن خلفهم ناطحات نيويورك الشاهقة، حيث سافرا الي هناك لقضاء اجازة شهر العسل .

وتستكمل الفنانة نيللى كريم شهر العسل برفقة زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في نيويورك، فبعدما أقامت حفل زفافها بأحد قري الساحل الشمالي منذ أسبوع ، طار العروسين إلي نيويورك، لقضاء إجازة شهر العسل.

نشر بطل الاسكواش السابق هشام عاشور صوراً من حفل زفافه على الفنانة نيللى كريم، والذى أقيم مؤخرا فى الساحل الشمالى، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قال فيها، "شكراً لكم جميعاً نحبكم..كثير من الحب نيللي كريم".

فيما وجهت الفنانة نيللي كريم الشكر لكل من حضر عقد قرانها وزفافها، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"، ونالت الصورة فور نشرها الكثير من الإعجاب.