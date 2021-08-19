كارولين عزمي و خطيبها يشعلان السوشيال ميديا بأحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت كارولين عزمي، في الصورة مع خطيبها مما اثار اعجاب متابعيها. يذكر أن تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تداول فيديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا. واقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. كما احتفلت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة". يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم

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