الأحد المقبل.. ليلى علوى تستكمل ”منورة بأهلها” فى الهرم مع باسم سمرة

تستكمل النجمة ليلى علوى تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "منورة بأهلها"، يوم الأحد المقبل فى ديكور شقة باستوديو نحاس بمنطقة الهرم، وتجمعها المشاهد بالفنان باسم سمرة، حيث صور فريق العمل 3 أيام من المسلسل خلال الأسابيع الماضية، وتوقف التصوير بعدها بسبب معاينة الديكورات حسبما أكد مخرج العمل يسرى نصر الله لـ"اليوم السابع".

وينتمى العمل لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وسلوى خطاب، ومحمد حاتم، وآخرون من النجوم، وبعد العمل بطولة جماعية، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوى عرض فيلم "200 جنيه" يوم 25 أغسطس الجارى، والعمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.