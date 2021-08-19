”المهن التمثيلية” تكشف حقيقية إصابة عادل إمام بكورونا

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من أنباء تفيد إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، ومكوثه منعزلاً داخل منزله.
وقال زكي: “بطبيعة عملنا بنقابة المهن التمثيلية، إننا على دراية تامة بأمور فنانينا، ونحن لم نتلقى أية أنباء تخص ذلك الأمر، ولا نريد سماع مثل تلك الأخبار عن فنان بقدر عادل إمام”.
ومن جهة أخرى نفت أسرة الفنان الكبير عادل إمام تلك الشائعة في تصريحات صحفية اليوم، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة وسط أسرته وأحفاده.
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