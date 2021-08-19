”العذراء والموت” على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية نهاية أغسطس

تقدم الفنانة سما إبراهيم العرض المسرحى " العذراء والموت " من إنتاج أكاديمية الفنون، على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، يومى 30 و 31 أغسطس الجارى، والعرض مأخوذ عن نص الكاتب التشيلي، أرييل دورفمان، ومن بطولة سما إبراهيم ، إيهاب محفوظ، ومحمد يوسف، وتمثيل وإعداد وإخراج سماء إبراهيم.
وتدور فكرة مسرحية " العذراء والموت " حول تسليط الضوء علي بعض القضايا الهامة مثل الإيذاء النفسى والبدنى للمرأة وعلي الانسان عامة،وذلك من خلال دراما متكاملة الارجاء من خلال عناصر العرض الديكور والإضاءة والموسيقي .
وتجري أحداث المسرحية بعد انهيار ديكتاتورية بينوشيه فى تشيلي حين بدأت تتكشف قصص المفقودين في السجون ، وقد سجنت بطلة المسرحية وتعرضت للإيذاء حينما كانت طالبة بكلية الطب وبمحض الصدفة تلتقي في بيتها على شاطئ البحر وجهاً إلى وجه بمن كان يشرف على سجنها لتستبدل الأدوار بين الضحية والجلاد .
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