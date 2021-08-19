سيرين عبد النور توجه رسالة لـ جمهورها

وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة لـ متابعيها ، من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
وكتبت سيرين عبدالنور “ مش مسامح كل واحد عم يسرع صوتى بالواتساب ويضحك عليي ” .
سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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