يوسف الشريف يكشف عن وجه ابنته لأول مرة في عيد ميلادها.. بالصور

يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء احتفلا اليوم بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى "جنى"، ونشرا عدة صور على حساباتهما بمواقع التواصل أثناء احتفالاتهم بعيد ميلادها، وكشفا لأول مرة عن وجه ابنتهما للجمهور.

يوسف الشريف وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى

ونشر الفنان يوسف الشريف صورة عائلية له اليوم مع زوجته إنجي علاء وابنته "جنى"، احتفالاً بعيد ميلاد ابنته، وشارك الجمهور لحظة احتفاله بعيد ميلادها، ووجه تهنئة إليها في تعليقه على الصورة وقال:" ‏كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي.. ربنا يبارك فيكي أنتِ ومامتك وأخواتك"، وتفاعل الجمهور مع صورة يوسف الشريف مع ابنته وشاركوا في تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها.

أول ظهور لوجه ابنة يوسف الشريف

واحتفلت الكاتبة إنجي علاء بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت عدة صور من احتفال عيد الميلاد، ووجهت رسالة إلى ابنتها على حسابها بانستقرام وقالت:"كل سنة وانتي طيبة يا احلى جنى.. ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي انتي وأخواتك واشوفك احسن بنت في الدنيا وربنا يقدرني وأكمل المشوار"، وتابعت في رسالته لابنتها:" لا توجد كلمات كافية للتعبير عن كل ما أشعر به تجاهك! أنا أحبك كثيرا.. اسعد عيد ميلاد لابنتي الجميلة".

وفاجأ يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء الجمهور اليوم بالكشف عن وجه ابنتهما لأول مرة، وذلك بعدما حرصا طوال السنوات والمناسبات السابقة على إخفاء وجه أبنائهم، وكانت آخرها صورهم العائلية في أجازتهم الصيفية بالشهر الماضي، والتي ظهر بها أبناء يوسف الشريف بدون الكشف عن وجههم، وهو ما تسبب في تفاعل كبير من الجمهور مع صورة ابنة يوسف الشريف وظهورها الأول، وشببها البعض بوالدتها الكاتبة إنجي علاء، وتكهن البعض الآخر بالتمهيد لدخولها المجال الفني قريباً.

أعمال يوسف الشريف الفنية

وكان الفنان يوسف الشريف قد احتفل في شهر مايو الماضي بعيد زواجه الـ 12 من الكاتبة إنجي علاء، ونشر عدة صور له معها ووجه لها رسالة قائلاً: "‏النهاردة عيد جوازنا ال١٢.. ١٢سنة عدوا كأنهم ١٢دقيقة.. كل سنة وانتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا"، وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف في موسم رمضان الماضي في مسلسل "كوفيد 25" والذي عرض في 15 حلقة.