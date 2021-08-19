دفعة أعمال غنائية جديدة للنجوم.. أنغام تطرح "ونفضل نرقص" ونوال الزغبي تغني بالخليجية

أنغام ومحمد رمضان وأحمد سعد وعدد من نجوم الفن طرحوا أعمال غنائية جديدة اليوم على يوتيوب، وأشعلوا منافسة أغاني الصيف، وأعلن عدد آخر من النجوم استعدادتهم لطرح أعمال جديدة خلال الأيام المقبلة.

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص"

وطرحت الفنانة أنغام اليوم أحدث أعمالها الغنائية "ونفضل نرقص"، والتي واصلت بها رومانسيتها في أعمالها الغنائية هذا الصيف، وخطفت الأنظار بإطلالتها في كليب الأغنية، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

محمد رمضان يطرح كليب أغنية "على الله"

وطرح أيضاً الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "‘على الله"، والتي تصدرت التريند على يوتيوب فورطرحها، واقتربت من تحقيق المليون الأول بعد ساعات قليلة من طرحها، ويعود بها رمضان لاعمالها الغنائية قبل يومين من إحيائه حفل غنائي في الساحل الشمالي في القاهرة.

أحمد سعد ينشر أغنية فيلم "200 جنيه"

وبعد عدة تأجيلات، طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "200 جنيه"، وهي الأغنية الترويجية لفيلم "200 جنيه" الذي سيطرح في نهاية الشهر الجاري، وكان أحمد سعد قد اعتذر عن طرحها بسبب عدة مشكلات في الأغنية مع صناع العمل، قبل أن يعلن عن انتهاء الأزمة ويطرح الأغنية والتي ستكون أيضاً تتر نهاية العمل.

نوال الزغبي تكشف مفاجأتها الجديدة باللهجة الخليجية

وكشفت الفنانة نوال الزغبي اليوم عن مفاجأة غنائية جديدة لها، ونشرت بوستر أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة"، من ألبومها الجديد "عكس الطبيعة"، وكشفت شركة روتانا عن غناء نوال الزغبي باللهجة الخليجية في الأغنية الجديدة، وشوقت الجمهور إليها ولم تكشف موعد طرحها بعد.

بلقيس تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة

وعادت الفنانة بلقيس إلى الترويج لأعمالها الغنائية الجديدة، وذلك بعد تألقها هذا العام بأغاني ألبومها الجديد "حالة جديدة"، ونشرت برومو أغنيتها الجديدة اليوم على حسابها بانستقرام، ولقطات من كليبها الجديد، وكشفت به عن إطلالتها في الكليب، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل العمل الجديد، واكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة:"قريباً".