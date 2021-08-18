زينب العسكري توضح سر اعتزالها التمثيل قبل سنوات وتوجه نصيحة للفتيات.. بالفيديو

زينب العسكري الفنانة البحرينية قد خرجت في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن سبب اعتزالها التمثيل، قبل حوالي 12 عاما وأكدت أن زواجها كان السبب.

زينب العسكري تتحدث عن سبب اعتزالها الفن

زينب العسكري أوضحت أنها تركت مجال التمثيل قبل سنوات وذلك بعد أن جمعها النصيب بشريك حياتها، بالرغم من أن كل منهما يعيش في بلد مختلف بعيد عن الآخر، إلا أن القدر والنصيب جمعهما ببعضهما البعض، رغم الاختلاف بينهما سواء في مجال العمل أو حتى بعض الأفكار، إلا أنها شعرت بأن هذا الإنسان سوف يناسبها، ليصبح الثنائي زوجين فيما بعد وتبتعد زينب عن التمثيل.

زينب العسكري وعلاقتها بزوجها

وأضافت زينب العسكري في الفيديو: "مجاله يختلف عن مجالي وفي بعض الأمور نحن نختلف فيها، لكن الله كاتب لنا نصيبنا وما في شي يوقفنا وكل شيء بيمشي بالنصيب"، كما وجهت نصيحة للمتابعات لها من الفتيات، وأكدت أنه حتى لو وضعت الفتاة شروطًا كثيرة في زوجها المستقبلي، لن ترى سوى المقدر لها.

ولاقى مقطع الفيديو انتشارا بين متابعيها، الذين أشاد بعضهم بقرارها في ترك الفن من أجل تكوين أسرة، فيما عبر البعض عن مدى اشتياقهم لتواجدها في بعض الأعمال الفنية.

تصريحات زينب العسكري عن العودة للفن والأزمات الصحية التي مرت بها عائلتها

الجدير بالذكر أن الفنانة المعتزلة كانت قد تحدثت من قبل عن فكرة تراجعها عن الاعتزال والعودة للتمثيل، من خلال مقطع فيديو أوضحت خلاله أنها لم تعد للفن حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنها عندما تقرر العودة لهذا المجال، فتتمنى العودة من خلال الكتابة أو الإنتاج، بينما التمثيل لم يعد يستهويها كما كان يفعل من قبل.

وأضافت حينها : "ابغى ارجع للكتابة والإنتاج لأنه شيء وايد أحبه، بس الحياة الأسرية خدتني من الكتابة.. وإذا برجع برجع للكتابة، أما التمثيل ما أدري لأنه قعدت فترة طويلة ما في ها الهوس زي من قبل، كان في هوس بالتمثيل، دلوقتي لا ما احس ان فيني ارجع للتمثيل مرة ثانية".

كما تحدثت زينب كذلك في مقطع فيديو آخر قبل عدة أسابيع، عن المواقف الصعبة التي تمر بها وتحديدا بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا، حيث كشفت الفنانة البحرينية عن حالة الخوف الشديد الذي تعيشه بسبب قلقها كما أكدت أن الأزمات لم تتوقف عند إصابة ابنتها الصغرى بفيروس كورونا، بل تواجه والدتها أزمة صحية بسبب دخولها المستشفى من أجل الخضوع لعملية غسيل كلى، وأوضحت زينب العسكري أنها ترتبط بوالدتها بعلاقة قوية ولم تفارقها أبدا إلا بسبب هذا المرض الذي تسبب في حزن والدتها نتيجة دخولها المستشفى وتركها لابنتها، إلى أن تجاوزت والدتها مرحلة الخطر فيما بعد.

الصور مأخوذة من حساب زينب العسكري على انستجرام