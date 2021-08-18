نجمة "ذا فويس كيدز" لين الحايك تحتفل بتخرجها من الثانوية ..شاهدوا كيف أصبح شكلها

لين الحايك نجمة "ذا فويس كيدز" الموسم الأول، احتفلت بتخرجها من الثانوية في مرحلة انتقالية من مشوار حياتها تمهيدا لإستعدادها لدخول الجامعة، فشاركت جمهورها على انستغرام بفرحة توديعها المدرسة، ونشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي ثوب التخرج، بينما توقف البعض عند ملامحها المتغيرة حيث أصبحت شابة بعدما عهدوها طفلة أثناء مشاركتها في برنامج المواهب عام 2016.

لين الحايك تحتفل بتخرجها من الثانوية

نجمة "ذا فويس كيدز" الموسم الأول اللبنانية لين الحايك والتي كانت منضمة الى فريق كاظم الساهر، كشفت عن مجموعة صور لها من حفل تخرجها من الثانوية، وبدت في احدى اللقطات التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي ثوب التخرج باللون الأسود مع الأطراف الزيتية والقبعة السوداء، وفي صور أخرى ارتدت فستان سهرة من الشيفون باللون الازرق مع قبعة التخرج، فظهرت بإطلالة ملفتة وأنيقة حيث أصبحت شابة ولم تعد طفلة كما عرفها الجمهور، وبدا بأنها أحيت حفل التخرج من خلال غنائها على المسرح امام زملائها.

وعبّرت لين الحايك التي اتمت عامها الـ 17، عن فرحتها الكبيرة بنجاحها في الثانوية فتوجهت برسالة شكر الى أساتذتها ومدرستها فكتبت قائلة :""بدي اشكر مدرستي ادارة و اساتذة على تعبهم ومجهودهم لي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة. ومبروك لكل الناجحين، وأكيد ما رح انسى كل الدعم يلّي تقدملي طول الوقت، قد ما اشكركم مش كافي! بحبكن من قلبي".

أغاني لين الحايك بعد فوزها بلقب ذا فويس كيدز

لين الحايك سبق وان اثارت الجدل بشكل كبير بعدما اطلقت أغنيتها "أنا عم بكبر" التي ادتها عام 2018 بعد عامين من حصولها على لقب نجمة ذا فويس كيدز حيث ظهرت بشكل مختلف حينها وبدت بسن المراهقة بعدما كانت قد اطلت بسن الطفولة في بدايتها، وتعتبر أغنيتها المنفردة الأولى في مشوارها الاحترافي بعد أن شاركت سابقا في عدة أغاني جماعية.

لين الحايك طرحت بعدها كليبها الجديد " party language" الذي قام بتنفيذه مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في العالم، وهو من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز التي تعاقدت معها لين حايك فور نيلها لقب برنامج "ذا فويس كيدز" بنسخته العربية.

جميع صور لين الحايك المرفقة من حسابها على انستغرام.