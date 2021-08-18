أول ظهور لزوج سميرة سعيد السابق برفقة ابنه شادي النابلسي ..بالصور

نجل النجمة المغربية سميرة سعيد، شادي النابلسي، فاجأ متابعيه عبر حسابه على انستغرام بكشفه عن صورة لوالده رجل الأعمال مصطفى النابلسي، أثناء تمضيتهما الإجازة الصيفية معا على البحر، ويعد هذا الظهور الأول والنادر لزوج سميرة سعيد السابق ووالد ابنها الوحيد شادي.

أول ظهور لزوج سميرة سعيد السابق

شادي النابلسي، نجل الفنانة سميرة سعيد، شارك جمهوره على انستغرام، بصورتين جديدتين له أثناء استجمامه في إجازته الصيفية على البحر، وظهر في الصورة الأولى وهو يرتدي ملابس السباحة، اما في الصورة الثانية ففاجئ الجمهور بها حيث كان بصحبة والده رجل الاعمال مصطفى النابلسي، حيث التقط صورة سلفي معه وهو يعانقه، بينما ظهر والده مرتديا النظارة الطبية وقميصا بنقشة الكارو، وعلق شادي النابلسي على الصورة قائلا :"اوقات الاسترخاء مع الأب".

ويعد هذا الظهور الأول والنادر لـ مصطفى النابلسي، وهو الزوج السابق للفنانة سميرة سعيد والتي رزقت منه بإبنها الوحيد شادي النابلسي، حيث لم يسبق أن نشر الإبن أي لقطة له برفقة والده، رغم مشاركته للجمهور للعديد من اللقطات مع والدته سميرة سعيد عبر حسابه على انستغرام.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة نجل سميرة سعيد ووالده مصطفى النابلسي، اعتبر البعض بأن الإبن يشبه كثيرا والده.

ومن الجدير بالذكر أن سميرة سعيد تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال "مصطفى النابلسي" الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي" وانفصلا ايضا بعد سنوات.

نشاطات ابن سميرة سعيد على انستغرام

شادي النابلسي يحرص دائما على نشر العديد من صوره ويومياته على حسابه على انستغرام، وبين نشاطاته الصيفية في اجازة موسم الصيف التي يظهر فيها على البحر مع اصدقائه، كما لا يتوان عن نشر صوره مع والدته وتقديم التهاني لها في أعمالها الفنية الجديدة.

آخر أعمال سميرة سعيد

سميرة سعيد كانت قد اطلقت مؤخرا أحدث فيديو كليباتها المصورة بعنوان "مون شيري" والتي حققت فيها نجاحا مبهرا حيث تجاوزت مشاهدات الكليب الـ 4.7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيو.

وطغى على الأغنية أجواء الستينات والسبعينات، وهي من كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني.

الصور المرفقة من حسابات انستغرام كل من: شادي النابلسي، سميرة سعيد.