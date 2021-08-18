وزيرة الثقافة تهنئ اكاديمية الفنون لحصولها على شهادة اعتماد التحول الرقمي من...

عبد الدايم: انجاز جديد لاكاديمية الفنون وشهادة التحول الرقمى تصقل مهارات طلاب الدراسات العليا

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية واعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الاعلى للجامعات للتحول الرقمى رفقة عدد من الجامعات المصرية.

قالت عبد الدايم إن منح المجلس الاعلى للجامعات شهادة التحول الرقمى لاكاديمية الفنون يعد انجازا جديدا يضاف إلى سجل التطوير الذى تحقق في الفترة الأخيرة ، مشيرة الى سعى الدولة للتحول الرقمي بما يتمشى مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، واكدت ان تفعيل اعتماد هذه الشهادة يهدف الى صقل مهارات طلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم بما ينعكس ايجابا على المستوى العملى والاكاديمى للدارسين .

يذكر ان المجلس الاعلى للجامعات قد وافق على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليات والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70 % من اجمالى الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسى على ان تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات .