خاص: نورا عصر فتاة أنانية في فيلم فانتازيا جديد مع محمد الهاشم

نورا عصر الفنانة السعودية انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير أحدث أعمالها السينمائية التي من المقرر أن تعرض خلال هذا العام بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

نورا عصر تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية

نورا عصر كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركتها في عمل سينمائي سعودي جديد مختلف في فكرته وتفاصيله عن الأعمال التي قدمتها في الفترة الماضية، نورا عصر أكدت أن العمل الجديد ينتمي لفانتازيا الرعب وقد تم تصويره في مدينة الدمام، كما كشفت الفنانة السعودية عن تفاصيل دورها في الفيلم الجديد.

فقالت الفنانة نورا عصر: "انتهينا من تصوير فيلم سينمائي سعودي جديد ينتمي لنوعية الأعمال فانتازيا الرعب الكوميدي، وتم تصويره في الدمام ويحكي عن منزل مسكون من الجن، أما عن دوري في الفيلم فأقدم دور فتاة أنانية تحب المظاهر لكنها تصدم بالمغامرات التي تمر بها في أحداث العمل".

نورا عصر: "فريق سعودي مميز أشرف على إنتاج الفيلم"

نورا عصر أشادت بتجربتها في الفيلم وكذلك صناعه حيث يعتمد العمل على فريق إنتاج سعودي بشكل كامل فقالت: "فريق إنتاج الفيلم الجديد مميز جداً ويضم مجموعة من الشباب السعودي الملم بأحدث التقنيات وعندهم رؤية فنية مميزة"، ولم يكشف صناع العمل عن اسم الفيلم الجديد حيث لم يتم الاستقرار عليه بعد بشكل نهائي.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم الدراما والسينما السعودية من بينهم الفنان محمد الهاشم، ومشاركة مميزة من الفنانة البحرينية دانة آل سالم، والفنانة السعودية أغادير السعيد، و الفنان القدير عبدالعزيز السكيرين، والعمل من إخراج حيدر سمير.

أحدث الأعمال التي شاركت فيها الفنانة نورا عصر

نورا عصر قد انتهت في الأشهر الماضية من تصوير مسلسل "على الهوى"، وهو من الأعمال المنتظر تحديد موعد عرضها خلال الفترة القادمة ويشارك في بطولة مسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ريم الحبيب، وجبران الجبران، ونجود أحمد، والفنان القدير عبدالعزيز السكيرين، وعلي السبع، وراضي المهناء، وراشد الورثان، ومعتز العبدالله، والعمل من تأليف نديم نجم، وإخراج إياد دادو.

نورا عصر قد عرض لها خلال عام 2021 فيلم "بلال السادس" وهو من الأعمال السينمائية التي نالت اهتماما واسعا اثناء التحضير وكذلك عند عرضها في شهر مارس الماضي، حيث شارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب من بينهم راشد الورثان، وسعيد صالح، ومحمد الهاشم، وشعيفان محمد، وفيصل العمري، وإلهام علي، ونوره عصر، وزارا البلوشي، ومهدي الناصر.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة نورا عصر على "انستجرام".