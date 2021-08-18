شاركت الفنانة،بشري،جمهورها بنتيجتها في مرحلة الثانوية العامة،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت بشري معلقة من خلال النتيجة:"كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة ...الا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟؟؟؟ ...انا اصلى كنت ادبى و محبش أوجع راسى فى الحسابات...وسلام مربع لشباب علمى رياضة و علمى علوم و المجموعة الشاملة...مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟؟؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟؟؟؟ ده انا اتهريت كرة طايرة و وجرى ووثب طويل !!!!!".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. بشري تنشر نتيجتها في الثانوية العامة وتمازح جمهورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.