سليم عساف يتخطى المليون مشاهدة بكليب ”غنولو”

تخطى الفنان اللبناني سليم عساف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه "غنولو" بعد مرور ستة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "غنولو" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، مكس وماستر روجيه أبي عقل، والفيديو كليب من إخراج علاء أبو شقرا.
سليم طرح مؤخرا بصوته أغنية "يا مدلع" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، مكس وماستر روجيه أبي عقل، وتم تصوير الكليب الخاص بها في فترة الستينات.
بينما طرح من كلمات وألحان سليم عساف مؤخرا أغنية "البنت القوية" بصوت الفنان اللبناني وائل كفوري التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم التريند وقت طرحها متجاوزة ال 41 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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