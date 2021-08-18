شاهد.. أحمد شامي يروج لأولي حلقات الجزء الثاني من مسلسل” إلا أنا”

روج الفنان،أحمد شامي،لأولي حلقات مسلسل “إلا أنا” الجزء الثاني حكاية “بيت عز”،ونشر صورة من الكواليس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب شمي معلقا من خلال الصورة:"بسم الله … قريباً اولي حكايات الجزء الثاني من مسلسل الا انا ( بيت العز ) علي قناة dmc ان شاءالله ".

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