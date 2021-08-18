نشرت الفنانة درة، صورة جديدة عبر خاصية الإستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وظهرت درة بإطلالة جذابة باللون الأصفر مما أثار إعجاب متابعيها.
بدأت درة تصوير حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" والذي يدور في حكايات منفصلة يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة.
الحكاية تقع في خمسة حلقات بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم وسينرجي.
ويشارك درة بطولتها كل صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي نجاحا جماهيريا كبيرا هي "العار" والريان"، وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة والتي حققت ثناءا نقديا وجماهيريا مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك، ومسلسل بلا دليل.
وكانت الحكايات السابقة من “زي القمر” قد لعبت بطولتها النجمات إلهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة تخطف الأنظار عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.